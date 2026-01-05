Некоторые казахстанские бизнесмены увлеклись политическими игрищами - Президент

— Поговаривают, что в День Республики, после церемонии награждения государственными наградами граждан страны, Вы провели отдельную встречу с предпринимателями и откровенно высказали им претензии. О чем, если не секрет, была речь? , — спросили Президента.

По словам Главы государства, речь шла о благотворительности и созидательном патриотизме.

— Стране нужна национальная буржуазия, осознающая и признающая свою ответственность перед народом, без которого она никогда не добилась бы успеха. Напомнил им, что творить благо для общества — это почетная обязанность, а не повинность, возложенная на них властями. В порядке положительного примера привел щедрую благотворительность ряда крупных предпринимателей, добившихся успехов за рубежом, но активно помогающих странам, где родились. Они выполняют крупные проекты: строят и ремонтируют инфраструктуру городов, финансируют строительство музеев, поликлиник, школ, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в Казахстане многое поменялось, произошла эволюция общественного сознания, трансформировалась государственная система, приходили и уходили политические деятели, но самым консервативным, малоподвижным оказался класс крупных предпринимателей.

Но, с другой стороны, по его словам, это показатель бережного отношения к ним со стороны власти.

— Не все бизнесмены правильно понимают поддержку государства, воспринимают ее как должное. Порой берутся за крупные проекты, а затем просят помощи у Правительства. Я обратился к таким бизнесменам с вопросом: кто занимается бизнесом, они сами или Правительство? Пришлось покритиковать некоторых бизнесменов, которые увлеклись политическими игрищами. Бизнесмены должны работать на экономику страны. Даже такой крупный предприниматель, как Илон Маск, принял решение отойти от активного участия в политике, — отметил он.

В то же время Президент положительно оценил вклад казахстанского бизнеса в ликвидацию последствий масштабных паводков.

— Для поощрения благотворительной деятельности мною учрежден специальный орден «Мейірім». Уже в этом году предприниматели, проявившие себя на ниве благотворительности и социальной ответственности, получат эту высокую награду. Таким образом будет определяться статус их общественного признания, — заключил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.