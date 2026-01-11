РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:19, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Нетаньяху поблагодарил Токаева за присоединение Казахстана к Соглашениям Авраама

    По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху
    Фото: Акорда

    Собеседники с большим удовлетворением отметили поступательное развитие многолетнего и многопланового сотрудничества между Казахстаном и Израилем.

    Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее углубление взаимодействия по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.

    Отдельно Биньямин Нетаньяху выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за решение о присоединении Казахстана к Соглашениям Авраама.

    Премьер-министр Израиля назвал этот шаг смелым и дальновидным, подчеркнув его важное значение в деле укрепления мира, стабильности и международного диалога.

    Достигнута договоренность поддерживать активные контакты, в том числе с целью организации визитов на высшем уровне.

    Как сообщалось ранее, присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям направлено на оживление Авраамских соглашений как платформы для сотрудничества между Израилем и странами арабского и мусульманского мира под эгидой США.

    Дональд Трамп отметил, что Казахстан стал первой страной за время его второго срока, присоединившейся к Авраамским соглашениям.

    Зачем Казахстан принял решение присоединиться к Авраамским соглашениям и что это даст - читайте в материале Kazinform.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
