Нетаньяху поблагодарил Токаева за присоединение Казахстана к Соглашениям Авраама

Собеседники с большим удовлетворением отметили поступательное развитие многолетнего и многопланового сотрудничества между Казахстаном и Израилем.

Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее углубление взаимодействия по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.

Отдельно Биньямин Нетаньяху выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за решение о присоединении Казахстана к Соглашениям Авраама.

Премьер-министр Израиля назвал этот шаг смелым и дальновидным, подчеркнув его важное значение в деле укрепления мира, стабильности и международного диалога.

Достигнута договоренность поддерживать активные контакты, в том числе с целью организации визитов на высшем уровне.

Как сообщалось ранее, присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям направлено на оживление Авраамских соглашений как платформы для сотрудничества между Израилем и странами арабского и мусульманского мира под эгидой США.

Дональд Трамп отметил, что Казахстан стал первой страной за время его второго срока, присоединившейся к Авраамским соглашениям.

