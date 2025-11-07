МИД РК сделал заявление в связи с присоединением Казахстана к Авраамским соглашениям

— Данное важное решение принято исключительно в интересах Казахстана и полностью соответствует характеру сбалансированной, конструктивной, миролюбивой внешней политики республики, — отметили в ведомстве.

В сообщении подчеркнули, что присоединение к Авраамским соглашениям, будет способствовать укреплению сотрудничества нашей страны со всеми заинтересованными государствами и, следовательно, полностью соответствует стратегическим целям Казахстана.

Казахстан и далее будет последовательно выступать за справедливое, всеобъемлющее и устойчивое урегулирование ближневосточного конфликта на основе норм международного права, соответствующих резолюций ООН и принципа «два государства для двух народов».

Ранее сообщалось, что этот шаг направлен на оживление Авраамских соглашений как платформы для сотрудничества между Израилем и странами арабского и мусульманского мира под эгидой США.

Дональд Трамп отметил, что Казахстан стал первой страной за время его второго срока, присоединившейся к Авраамским соглашениям.