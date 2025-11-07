РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:35, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    МИД РК сделал заявление в связи с присоединением Казахстана к Авраамским соглашениям

    Официальное заявление опубликовано на странице Министерства иностранных дел РК, передает агентство Kazinform. 

    МИД РК
    Фото: МИД РК

    — Данное важное решение принято исключительно в интересах Казахстана и полностью соответствует характеру сбалансированной, конструктивной, миролюбивой внешней политики республики, — отметили в ведомстве. 

    В сообщении подчеркнули, что присоединение к Авраамским соглашениям, будет способствовать укреплению сотрудничества нашей страны со всеми заинтересованными государствами и, следовательно, полностью соответствует стратегическим целям Казахстана.

    Казахстан и далее будет последовательно выступать за справедливое, всеобъемлющее и устойчивое урегулирование ближневосточного конфликта на основе норм международного права, соответствующих резолюций ООН и принципа «два государства для двух народов».

    Ранее сообщалось, что этот шаг направлен на оживление Авраамских соглашений как платформы для сотрудничества между Израилем и странами арабского и мусульманского мира под эгидой США.

     Дональд Трамп отметил, что Казахстан стал первой страной за время его второго срока, присоединившейся к Авраамским соглашениям.  

    Теги:
    МИД РК Международные отношения Внешняя политика Казахстана
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают