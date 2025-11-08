Зачем Казахстан присоединяется к Авраамским соглашениям и что это даст

Директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев считает, что решение Казахстана присоединиться к Авраамским соглашениям соответствует принципам внешней политики страны, которые Астана последовательно заявляет на площадках ООН и других международных организаций. Этот шаг дополнительно укрепляет имидж Казахстана как конструктивного участника мировой политики и сторонника диалога.

Фото из личного архива

Он напомнил, что Казахстан уже имеет опыт посредничества:

— Казахстан традиционно выступает за многосторонний диалог, посредничество и деэскалацию конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке, где играет заметную роль как страна, инициировавшая Астанинский процесс по Сирии и поддерживающая авторитетные мирные переговорные форматы.

Руководитель ОФ «Институт исследования региональной интеграции» Таисия Мармонтова напомнила, что Казахстан больше 30 лет поддерживает дипломатические отношения с Израилем.

Фото: из личного архива Т.Мармонтовой

— Это символическое расширение платформы, а не открытие с нуля. Мы здесь работаем на страновый пиар, потому что мы всегда миротворцы и работаем в сфере многосторонних коммуникаций. На практике, может быть, некие треки прикладного сотрудничества с участием Израиля и стран Залива, ну и в целом дополнительный политический капитал в связке с экономическими соглашениями, —отмечает спикер.

По словам Алибека Тажибаева, актуальность этого решения усиливается на фоне роста геополитической напряжённости и изменения логистики между Востоком и Западом.

— Казахстан активно ищет новые источники инвестиций, технологий и партнёров в условиях глобальных изменений, а соглашение открывает доступ к рынкам и системам безопасности Израиля, США и стран Залива. Влияние западных стран через этот механизм позволяет укрепить гарантии безопасности и нацелить страну на развитие современных отраслей, высокотехнологичных, цифровых, медицинских и аграрных проектов, — сказал эксперт.

Присоединение к соглашениям не меняет позицию Казахстана по Палестине

При этом в МИД и эксперты подчёркивают, что присоединение к Авраамским соглашениям не меняет официальную позицию Казахстана по палестино-израильскому урегулированию, которая основана на нормах международного права, соответствующих резолюции ООН и принципу «два государства для двух народов».

Нейтральность и взвешенность инициативы отмечает заместитель председателя правления Института внешнеполитических исследований при МИД РК, кандидат политических наук Манарбек Кабазиев.

— Казахстан не вступает в военные блоки, не поддерживает санкционные или конфронтационные подходы. Мы сохраняем нейтралитет, строя отношения с Россией, Китаем, странами исламского мира, Западом и Востоком на равноправной основе. Участие в Авраамских соглашениях – это не смена курса, а подтверждение способности Казахстана выстраивать баланс интересов во имя стабильности и процветания, — подчеркнул он.

Фото: личный архив Манарбека Кабазиева

По словам эксперта, поддержка палестинского народа остаётся незыблемой.

— Государство и общество Казахстана продолжают выражать солидарность с палестинцами и поддерживать их право на независимость и безопасность. Участие в Авраамских соглашениях не означает отступления от этой позиции. Напротив, Казахстан сможет использовать новые дипломатические возможности для содействия диалогу и гуманитарным инициативам в интересах палестинского народа, — сказал Кабазиев.

Он также отметил, что Казахстан, обладая светской моделью управления и исламской идентичностью, способен выступать уникальным посредником между различными регионами, создавая новые точки притяжения доверия, инноваций и сотрудничества.

— Присоединение к Авраамским соглашениям будет стратегически значимым и дальновидным шагом, который укрепляет международный авторитет Казахстана, расширяет его экономические возможности и придаст новое измерение его миротворческой миссии. Страна неизменно уважает исламские традиции и духовные основы общества. Этот шаг не изменяет этого курса, а напротив отражает идеалы мира и взаимного уважения, близкие духу ислама. Казахстан, как светское государство с мусульманским большинством, показывает, что мирное сосуществование и сотрудничество между народами не противоречат религиозным и моральным принципам, — объясняет эксперт.

Ранее корреспондент Kazinform писал об истории Авраамских соглашений, их значении и странах-участниках. Среди подписавших договорённости — Израиль, ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.

Напомним, Казахстан стал первой страной за время второго президентского срока Трампа, присоединившейся к Авраамским соглашениям.

В связи с этим 7 ноября МИД РК сделал официальное заявление. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение принято исключительно в интересах Казахстана и полностью соответствует характеру сбалансированной, конструктивной, миролюбивой внешней политики республики.