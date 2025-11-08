Что такое Авраамовы соглашения

Авраамовы соглашения, или Соглашения Авраама, — это серия договоренностей, направленных на нормализацию дипломатических отношений между Израилем и несколькими арабскими странами.

Название отсылает к библейскому пророку Аврааму (Ибрахиму), которого и иудаизм, и ислам, и христианство считают своим общим духовным праотцом.

Инициатива была объявлена в августе 2020 года, а уже 15 сентября в Белом доме состоялась официальная церемония подписания документов: в ней приняли участие министры иностранных дел и лидеры Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Израиля при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Эти договоренности стали первым шагом к официальной нормализации отношений Израиля с арабскими странами после мирных соглашений с Египтом (1979 год) и Иорданией (1994 год).

Позднее к инициативе присоединились Марокко в декабре 2020 года и Судан в начале 2021-го года. При этом Судан, по состоянию на сегодняшний день, так и не завершил процесс ратификации соглашения.

От тайных контактов к официальной дипломатии

В основе договоренностей лежит стремление перевести многолетнее негласное сотрудничество между Израилем и арабскими странами в официальное русло. В течение 2010-х годов государства региона постепенно сближались на фоне общей обеспокоенности растущим влиянием Ирана и его ядерной программы.

По мере усиления угрозы в регионе начались контакты между разведслужбами и высокопоставленными представителями сторон, а к 2018 году визиты израильских официальных лиц в страны Персидского залива перестали быть редкостью.

Фото: Госдепартамент США

Кульминация этого процесса наступила в 2020 году, тогда Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений в обмен на приостановку планов по аннексии частей Западного берега, предусмотренных мирным планом Трампа.

Для Марокко шаг к мирному урегулированию сопровождался признанием Соединенными Штатами суверенитета Рабата над Западной Сахарой, а для Судана — исключением из списка государств, поддерживающих терроризм, и доступом к международной финансовой помощи.

Экономика как новая дипломатия

Тем временем суть соглашений выходит далеко за рамки обмена послами. Участники Авраамовых соглашений открыли двери для взаимных инвестиций, торговли, туризма, а также для обмена технологиями и военного сотрудничества.

В первые годы после подписания объем торговли между Израилем и участниками соглашений вырос в разы, появились совместные энергетические и транспортные проекты, а научные центры двух сторон начали реализовывать общие исследования.

— Экономическая взаимозависимость создает основу для устойчивого мира, — отмечают эксперты ближневосточных исследовательских центров. — Когда у сторон появляются общие интересы в энергетике, логистике и науке, снижается вероятность военной конфронтации.

Фото: Госдепартамент США

Наряду с дипломатическим успехом Авраамовы соглашения вызвали разную реакцию в арабском мире. Большинство ближневосточных правительств поддержали инициативу, но выражалась осторожность из-за отсутствия прогресса в решении палестинского вопроса.

Перспективы и расширение

С момента подписания Авраамовых соглашений Вашингтон неоднократно заявлял о намерении расширить их географию. В 2025 году администрация Трампа объявила о работе над возможным подключением к формату Сирии, Ливана и Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что переговоры о расширении также касались ряда государств Центральной Азии и Африки.

Для региона Авраамовы соглашения стали не только дипломатическим прорывом, но и индикатором перехода от политики конфронтации к прагматичной модели сотрудничества. Их успех будет зависеть от того, удастся ли совместить экономическую открытость с реалистичным подходом к решению старейших конфликтов Ближнего Востока.

Напомним, Казахстан стал первой страной за время второго президентского срока Трампа, присоединившейся к Авраамским соглашениям. В связи с этим сегодня МИД РК сделал официальное заявление.