РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:30, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Смерть срочника в Шымкенте: Нацгвардия выступила с разъяснением

    В Национальной гвардии прокомментировали ситуацию, связанную со смертью солдата срочной службы, проходившего службу в воинской части Шымкента, передает агентство Kazinform.

    Нацгвардия
    Фото: Национальная гвардия МВД РК

    — Военнослужащий прибыл в воинскую часть 9 декабря 2025 года. Впервые за медицинской помощью он обратился 17 декабря. С этого момента ему оказывалась необходимая медицинская помощь, были назначены анализы, проведены обследования. Он находился под наблюдением медицинских специалистов. 29 декабря в связи с ухудшением состояния здоровья возникла необходимость в госпитализации и он был направлен в одно из лечебных учреждений города Шымкент. К сожалению, 6 января 2026 года, несмотря на все принимаемые меры и оказываемую медицинскую помощь, была констатирована остановка сердца. Предварительный диагноз — острый лейкоз, — говорится в сообщении.

    Отмечается, что дело находится на особом контроле.

    — По данному факту военно-следственным департаментом возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые процессуальные действия. Ход расследования находится на контроле военной прокуратуры, — пояснил спикер.

    Напомним, ранее стало известно о смерти военнослужащего срочной службы воинской части 6506. 

    Теги:
    Армия Нацгвардия Шымкент
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают