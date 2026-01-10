Смерть срочника в Шымкенте: Нацгвардия выступила с разъяснением
В Национальной гвардии прокомментировали ситуацию, связанную со смертью солдата срочной службы, проходившего службу в воинской части Шымкента, передает агентство Kazinform.
— Военнослужащий прибыл в воинскую часть 9 декабря 2025 года. Впервые за медицинской помощью он обратился 17 декабря. С этого момента ему оказывалась необходимая медицинская помощь, были назначены анализы, проведены обследования. Он находился под наблюдением медицинских специалистов. 29 декабря в связи с ухудшением состояния здоровья возникла необходимость в госпитализации и он был направлен в одно из лечебных учреждений города Шымкент. К сожалению, 6 января 2026 года, несмотря на все принимаемые меры и оказываемую медицинскую помощь, была констатирована остановка сердца. Предварительный диагноз — острый лейкоз, — говорится в сообщении.
Отмечается, что дело находится на особом контроле.
— По данному факту военно-следственным департаментом возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые процессуальные действия. Ход расследования находится на контроле военной прокуратуры, — пояснил спикер.
Напомним, ранее стало известно о смерти военнослужащего срочной службы воинской части 6506.