Год цифровизации и ИИ в Казахстане — Президент подписал Указ

В целях дальнейшего развития цифровизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 6 января 2026 года

№ 1151

Ранее о том, что 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей новогодней поздравительной речи.

Позже первое в 2026 году заседание Правительства посвятили вопросам цифровизации и ИИ.