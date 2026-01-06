РУ
    15:32, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Год цифровизации и ИИ в Казахстане — Президент подписал Указ

    Глава государства подписал Указ об объявлении 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Год цифровизации и ИИ в Казахстане — Президент подписал Указ
    Фото: Акорда

    В целях дальнейшего развития цифровизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Объявить 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

    2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта.

    3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

    4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 6 января 2026 года

    № 1151

    Ранее о том, что 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей новогодней поздравительной речи.

    Позже первое в 2026 году заседание Правительства посвятили вопросам цифровизации и ИИ.

    Динара Жусупбекова
    Автор
