Год цифровизации и ИИ в Казахстане — Президент подписал Указ
Глава государства подписал Указ об объявлении 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В целях дальнейшего развития цифровизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта.
2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 6 января 2026 года
№ 1151
Ранее о том, что 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей новогодней поздравительной речи.
Позже первое в 2026 году заседание Правительства посвятили вопросам цифровизации и ИИ.