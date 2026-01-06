РУ
    08:00, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Первое в 2026 году заседание Правительства посвятят вопросам цифровизации и ИИ

    Во вторник, 6 января, в 10:00 часов состоится очередное заседание Правительства Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Первое в 2026 году заседание Правительства посвятят вопросам цифровизации и ИИ
    Коллаж: Kazinform; Nano Banana Pro

    В повестке заседания — развитие сферы цифровизации и искусственного интеллекта.

    Напомним, 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей новогодней поздравительной речи.

    Отметим, что по инициативе и поручению Главы государства в 2025 году в Казахстане было создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, что стало переходом от фрагментарных цифровых проектов к системному внедрению ИИ в экономике, образовании и государственном управлении.

    Ключевым шагом стало принятие Закона об искусственном интеллекте. Документ устанавливает базовые требования к прозрачности алгоритмов, защите прав граждан и управлению рисками, а также регулирует использование ИИ в чувствительных сферах, включая государственное управление, социальную политику, образование и здравоохранение.

    В 2025 году продолжилась работа над Цифровым кодексом, который был принят в Сенате.

    В 2025 году при Президенте РК был создан Совет по развитию ИИ, ставший ключевой экспертной площадкой для выработки долгосрочной государственной политики в сфере ИИ.

    Одним из ключевых практических шагов 2025 года стал запуск национальной вычислительной инфраструктуры. В июле в Национальном суперкомпьютерном центре Alem.cloud введен в эксплуатацию суперкомпьютерный кластер на базе чипов NVIDIA с производительностью около 2 экзафлопс (FP8). Это крупнейший кластер в Центральной Азии, занявший 86-е место в мировом рейтинге TOP-500.

    Сегодня Казахстан занимает 24-е место в мировом рейтинге электронного правительства место среди 193 стран мира и входит в топ-10 стран по индексу онлайн-услуг.

    На сегодня более 90% государственных услуг доступны онлайн, а цифровые каналы стали для граждан основным способом взаимодействия с государством. С начала 2025 года казахстанцы получили более 51,5 млн государственных услуг онлайн, почти половина из них — через мобильное приложение eGov Mobile.

    Количество пользователей портала eGov.kz превышает 15,1 млн человек, при этом с начала года к системе подключились еще 610 тысяч пользователей.

    Приложением eGov Mobile пользуются более 11,7 млн граждан, а его ежемесячная активная аудитория достигла 6,4 млн пользователей (против 4,2 млн годом ранее). Ежедневно приложение используют свыше 671 тысячи человек. В 2025 году гражданам стали доступны более 220 цифровых услуг и сервисов.

    Экспорт IT-услуг по итогам периода достиг $1 млрд США, что подтверждает устойчивый выход казахстанских компаний на внешние рынки.

    Теги:
    Правительство РК Искусственный интеллект ИИ Цифровизация
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
