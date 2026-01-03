Казахстан улучшил позиции в Глобальном индексе кибербезопасности

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития подвело итоги 2025 года.

— По инициативе и поручению Главы государства в Казахстане было создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, что стало переходом от фрагментарных цифровых проектов к системному внедрению ИИ в экономике, образовании и государственном управлении. Это потребовало формирования новых правил регулирования, институтов управления, вычислительной инфраструктуры и системы подготовки кадров и задало принципиально иной уровень ответственности государства, став ключевым отличием 2025 года, — отметили в ведомстве.

Ключевым шагом стало принятие Закона об искусственном интеллекте. Документ устанавливает базовые требования к прозрачности алгоритмов, защите прав граждан и управлению рисками, а также регулирует использование ИИ в чувствительных сферах, включая государственное управление, социальную политику, образование и здравоохранение.

В 2025 году продолжилась работа над Цифровым кодексом, который был принят в Сенате.

В 2025 году при Президенте Республики Казахстан был создан Совет по развитию искусственного интеллекта, ставший ключевой экспертной площадкой для выработки долгосрочной государственной политики в сфере ИИ.

Одним из ключевых практических шагов 2025 года стал запуск национальной вычислительной инфраструктуры. В июле в Национальном суперкомпьютерном центре Alem.cloud введен в эксплуатацию суперкомпьютерный кластер на базе чипов NVIDIA с производительностью около 2 экзафлопс (FP8). Это крупнейший кластер в Центральной Азии, занявший 86-е место в мировом рейтинге TOP-500.

Сегодня Казахстан занимает 24-е место в мировом рейтинге электронного правительства место среди 193 стран мира и входит в топ-10 стран по индексу онлайн-услуг. Эти позиции стали результатом последовательной многолетней работы по переводу государственных функций в цифровой формат.

На сегодняшний день более 90% государственных услуг доступны онлайн, а цифровые каналы стали для граждан основным способом взаимодействия с государством. С начала 2025 года казахстанцы получили более 51,5 млн государственных услуг онлайн, почти половина из них — через мобильное приложение eGov Mobile.

Количество пользователей портала eGov.kz превышает 15,1 млн человек, при этом с начала года к системе подключились еще 610 тысяч пользователей. Приложением eGov Mobile пользуются более 11,7 млн граждан, а его ежемесячная активная аудитория достигла 6,4 млн пользователей (против 4,2 млн годом ранее). Ежедневно приложение используют свыше 671 тысяч человек. В 2025 году гражданам стали доступны более 220 цифровых услуг и сервисов.

Среди наиболее востребованных цифровых решений — сервис добровольного отказа от банковских займов и микрокредитов, справка о наличии либо отсутствии судимости, а также справка о регистрационных действиях юридических лиц.

В августе 2025 года eGov Mobile получил крупнейшее обновление за последние годы. Ключевым нововведением стал интеллектуальный поиск eGov AI, основанный на технологиях искусственного интеллекта. В целом за год через портал eGov.kz было оказано более 25,7 млн государственных услуг, наиболее популярными из которых стали справка о пенсионных отчислениях, прикрепление к поликлинике и справка Ф-6 о наличии недвижимости.

Параллельно развиваются прикладные цифровые решения для граждан и бизнеса. Запущен сервис eGov Business, через который в 2025 году оказано 4,6 млн услуг, а также переведены в онлайн топ-10 наиболее востребованных услуг НАО.

Проект «Социальный кошелек» внедрен в 6,7 тыс. школ, где выдано 49 млн бесплатных обедов, что позволило сократить расходы регионов на 15–30%. В сфере лекарственного обеспечения сервис охватывает более 700 государственных аптек и 13 млн электронных рецептов, с планами дальнейшего масштабирования на частный сектор.

В экосистеме Astana Hub сегодня работает более 2 тысяч компаний. Резиденты технопарка получают налоговые льготы, упрощенные трудовые и визовые режимы, а также доступ к инфраструктуре и международным рынкам. Выручка участников достиг составила $800 млн США, продемонстрировав рост на 20%.

Экспорт IT-услуг по итогам периода достиг $1 млрд США, что подтверждает устойчивый выход казахстанских компаний на внешние рынки.

В рамках национального проекта «Доступный интернет» планируется подключение к высокоскоростному интернету более 3 000 сельских населенных пунктов. Работы ведутся поэтапно, с целью обеспечить 100-процентный охват населенных пунктов страны к концу 2027 года.

Ключевым направлением является развитие волоконно-оптической инфраструктуры. В рамках проекта «последняя миля» более 1 100 сел будут подключены по технологии «оптика до дома», что создает устойчивую основу для цифровых сервисов в регионах.

Продолжается расширение мобильных сетей: связью 4G обеспечены около 3,1 тысячи сел, при этом в 2025 году дополнительно подключены 274 населенных пункта. Параллельно активно развивается сеть 5G — в стране установлено более 3,2 тысячи базовых станций, из них около 1 300 введены в эксплуатацию в 2025 году.

Для труднодоступных территорий развиваются спутниковые технологии. В 2025 году Казахстан стал первой страной в регионе, где официально запущены сервисы Starlink и OneWeb, а также достигнуты договорённости о выходе на рынок систем Amazon LEO и Shanghai SpaceSail.

В декабре 2025 года успешно протестирована технология Direct-to-Cell, позволяющая подключать мобильные устройства напрямую к спутникам. Коммерческий запуск услуги запланирован на начало 2026 года, на первом этапе — с возможностью отправки SMS.

Отдельное внимание уделяется развитию интернета в транспорте, а также реализации крупных инфраструктурных проектов, включая транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи и развитие связи вдоль автомобильных дорог, что укрепляет позицию Казахстана как регионального цифрового хаба.

В 2025 году Казахстан улучшил позиции в Глобальном индексе кибербезопасности Международного союза электросвязи, заняв третье место во второй группе Tier Advancing. Уровень осведомленности населения по вопросам кибербезопасности достиг 86%, что выше показателей предыдущих лет.

Напомним, 2026 год будет объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей новогодней поздравительной речи.