2026 год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта

Президент отметил, что 2026 год откроет новый этап модернизации Казахстана.

— Важное значение для благополучного будущего нашей страны будет иметь предстоящая конституционная реформа. Уверен, граждане поддержат эту реформу, которая ускорит движение Казахстана по пути развития и прогресса. Будем работать над укреплением энергетического потенциала, решением вопросов агропромышленного комплекса, водного хозяйства, развития транспорта и логистики, жилищно-коммунальной инфраструктуры. И, конечно, в фокусе внимания государства будет находиться малый и средний бизнес., — сказал Глава государства.

Президент отметил, что во всех регионах откроются новые предприятия, будут ремонтироваться дороги, строиться жилые дома, школы, медицинские, спортивные и культурные объекты.

— В Послании я заявил о необходимости превращения Казахстана в цифровое государство. Мною принято решение объявить следующий год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Внедрение передовых технологий позволит усилить потенциал страны во всех сферах, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что необходимо в практическом плане проявлять заботу о подрастающем поколении.

— Совсем скоро в рамках моей инициативы «Нацфонд – детям» на счет каждого ребенка уже в третий раз поступят финансовые средства. Государство продолжит выполнять свои социальные обязательства. Как это было и ранее, особое внимание уделим образованию и здравоохранению, — отметил Президент.

Полный текст поздравления Президента Казахстана с Новым годом читайте здесь.