Госорганы массово нарушают требования информационной безопасности — Кабмин

Он напомнил, что в 2025 году в стране был принят ряд ключевых мер по усилению кибербезопасности.

— Введена ответственность первых руководителей. Усилены требования к защите персональных данных граждан. Более 1 млн человек были охвачены обучением кибергигиене. Проведено исторически максимальное количество проверок государственных органов, — сообщил Жаслан Мадиев.

По его словам, итоги проведенных проверок позволили Правительству сделать важные выводы.

— Госорганы и организации зачастую нарушают законодательно установленные требования информационной безопасности, — отметил вице-премьер.

В этой связи, как подчеркнул министр, центральным государственным органам и акиматам необходимо усилить контроль за соблюдением требований к информационной безопасности и обеспечением сохранности персональных данных граждан.

— Хочу госорганам напомнить — все требования законодательно установлены. Вы несете индивидуальную ответственность за утечки персональных данных с информационных систем, принадлежащих вашим госорганам, — заявил Жаслан Мадиев.

Ранее министр Жаслан Мадиев рассказал, что казахстанские ЦОНы будут переведены в формат Apple Store.