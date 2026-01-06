РУ
    11:06, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Госорганы массово нарушают требования информационной безопасности — Кабмин

    Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев на заседании Правительства 6 января 2026 года предупредил государственные органы об ответственности за нарушения требований информационной безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кибербезопасность
    Фото: Pixabay

     Он напомнил, что в 2025 году в стране был принят ряд ключевых мер по усилению кибербезопасности.

    — Введена ответственность первых руководителей. Усилены требования к защите персональных данных граждан. Более 1 млн человек были охвачены обучением кибергигиене. Проведено исторически максимальное количество проверок государственных органов, — сообщил Жаслан Мадиев.

    По его словам, итоги проведенных проверок позволили Правительству сделать важные выводы.

    — Госорганы и организации зачастую нарушают законодательно установленные требования информационной безопасности, — отметил вице-премьер.

    В этой связи, как подчеркнул министр, центральным государственным органам и акиматам необходимо усилить контроль за соблюдением требований к информационной безопасности и обеспечением сохранности персональных данных граждан.

    — Хочу госорганам напомнить — все требования законодательно установлены. Вы несете индивидуальную ответственность за утечки персональных данных с информационных систем, принадлежащих вашим госорганам, — заявил Жаслан Мадиев.

    Ранее министр Жаслан Мадиев рассказал, что казахстанские ЦОНы будут переведены в формат Apple Store.

    Теги:
    Правительство РК Жаслан Мадиев Цифровизация Кибербезопасность
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
