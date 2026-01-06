Госорганы массово нарушают требования информационной безопасности — Кабмин
Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев на заседании Правительства 6 января 2026 года предупредил государственные органы об ответственности за нарушения требований информационной безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он напомнил, что в 2025 году в стране был принят ряд ключевых мер по усилению кибербезопасности.
— Введена ответственность первых руководителей. Усилены требования к защите персональных данных граждан. Более 1 млн человек были охвачены обучением кибергигиене. Проведено исторически максимальное количество проверок государственных органов, — сообщил Жаслан Мадиев.
По его словам, итоги проведенных проверок позволили Правительству сделать важные выводы.
— Госорганы и организации зачастую нарушают законодательно установленные требования информационной безопасности, — отметил вице-премьер.
В этой связи, как подчеркнул министр, центральным государственным органам и акиматам необходимо усилить контроль за соблюдением требований к информационной безопасности и обеспечением сохранности персональных данных граждан.
— Хочу госорганам напомнить — все требования законодательно установлены. Вы несете индивидуальную ответственность за утечки персональных данных с информационных систем, принадлежащих вашим госорганам, — заявил Жаслан Мадиев.
Ранее министр Жаслан Мадиев рассказал, что казахстанские ЦОНы будут переведены в формат Apple Store.