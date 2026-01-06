ЦОНы в формат Apple Store переводит Казахстан

По словам заместителя Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев в ходе заседания Правительства сообщил, что в прошлом году начата полная оцифровка топ-10 государственных услуг, часть из которых уже переведена в безальтернативный онлайн-формат.

— Мы наблюдаем стремительное снижение посещаемости Центров обслуживания населения. В этой связи ЦОНы будут переформатированы в Цифровые офисы населения, — отметил министр.

Как сообщил Жаслан Мадиев, новые Цифровые офисы будут работать по принципу самообслуживания и напоминать формат Apple Store, где граждане смогут получать услуги в цифровом виде.

В этой связи министр предложил поручить акиматам обеспечить соответствующее техническое оснащение таких офисов.

— Комфортный Цифровой офис населения должен стать визитной карточкой акимата для граждан, — подчеркнул он.

Ранее Жаслан Мадиев сообщил, что Казахстан начнет продавать спутники за рубеж на $75 млн.