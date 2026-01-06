РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:55, 06 Январь 2026 | GMT +5

    ЦОНы в формат Apple Store переводит Казахстан

    Казахстанские Центры обслуживания населения ожидает масштабная трансформация: ЦОНы будут переформатированы в Цифровые офисы населения с упором на самообслуживание и онлайн-получение госуслуг, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЦОН
    Фото: Правительство для граждан

    По словам заместителя Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев в ходе заседания Правительства сообщил, что в прошлом году начата полная оцифровка топ-10 государственных услуг, часть из которых уже переведена в безальтернативный онлайн-формат.

    — Мы наблюдаем стремительное снижение посещаемости Центров обслуживания населения. В этой связи ЦОНы будут переформатированы в Цифровые офисы населения, — отметил министр.

    Как сообщил Жаслан Мадиев, новые Цифровые офисы будут работать по принципу самообслуживания и напоминать формат Apple Store, где граждане смогут получать услуги в цифровом виде.

    В этой связи министр предложил поручить акиматам обеспечить соответствующее техническое оснащение таких офисов.

    — Комфортный Цифровой офис населения должен стать визитной карточкой акимата для граждан, — подчеркнул он.

    Ранее Жаслан Мадиев сообщил, что Казахстан начнет продавать спутники за рубеж на $75 млн.

    Теги:
    ЦОН Правительство РК Жаслан Мадиев ИИ Цифровизация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают