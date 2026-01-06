Казахстан начнет продавать спутники за рубеж на $75 млн

По его словам, в настоящее время ведётся активная работа по загрузке производственных

мощностей предприятия.

— В ближайшие годы на данном комплексе планируется производство не менее пяти–шести спутников дистанционного зондирования Земли, — отметил Жаслан Мадиев.

Он подчеркнул, что часть продукции будет ориентирована на экспорт. Ожидаемый объем экспортных поставок составит порядка 75 млн долларов США.

Мадиев отметил, что реализация данного проекта станет первым подобным опытом в истории Казахстана и представляет собой самый технологичный экспорт страны.

Кроме того, Жаслан Мадиев в Правительстве сообщил, что Казахстан усилит транзит интернет-трафика за счет подводного оптоволокна через Каспий.