Казахстан усилит транзит интернет-трафика за счет оптоволокна через Каспий
Казахстан, занимая стратегическое положение между Европой и Азией, играет ключевую роль в транзите международного интернет-трафика. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в целях наращивания транзитного потенциала страны начата реализация проекта по строительству оптоволоконной линии связи по дну Каспийского моря до Азербайджана.
— Данный проект позволит усилить позиции Казахстана как цифрового моста между Востоком и Западом и повысить устойчивость международных каналов передачи данных, — отметил Жаслан Мадиев.
Министр добавил, что завершение строительства оптического кабеля планируется до конца текущего года.
Ранее в Министерстве ИИ прокомментировали перебои с интернетом в Казахстане.
Адиль Саптаев