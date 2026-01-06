РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:36, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан усилит транзит интернет-трафика за счет оптоволокна через Каспий

    Казахстан, занимая стратегическое положение между Европой и Азией, играет ключевую роль в транзите международного интернет-трафика. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жаслан Мадиев
    Фото: Агибай Аяпберегнов / Kazinform

    По его словам, в целях наращивания транзитного потенциала страны начата реализация проекта по строительству оптоволоконной линии связи по дну Каспийского моря до Азербайджана.

    — Данный проект позволит усилить позиции Казахстана как цифрового моста между Востоком и Западом и повысить устойчивость международных каналов передачи данных, — отметил Жаслан Мадиев.

    Министр добавил, что завершение строительства оптического кабеля планируется до конца текущего года.

    Ранее в Министерстве ИИ прокомментировали перебои с интернетом в Казахстане.

     

    Адиль Саптаев

