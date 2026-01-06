Казахстан усилит транзит интернет-трафика за счет оптоволокна через Каспий

По его словам, в целях наращивания транзитного потенциала страны начата реализация проекта по строительству оптоволоконной линии связи по дну Каспийского моря до Азербайджана.

— Данный проект позволит усилить позиции Казахстана как цифрового моста между Востоком и Западом и повысить устойчивость международных каналов передачи данных, — отметил Жаслан Мадиев.

Министр добавил, что завершение строительства оптического кабеля планируется до конца текущего года.

Ранее в Министерстве ИИ прокомментировали перебои с интернетом в Казахстане.

Адиль Саптаев