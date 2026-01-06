РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:23, 05 Январь 2026 | GMT +5

    В Министерстве ИИ прокомментировали перебои с интернетом в Казахстане

    Зафиксированные отдельными пользователями кратковременные сложности с доступом к интернету не носили системного характера, заявили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК, передает агентство Kazinform.

    мобильная связь и интернет
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    В указанный период массовых неполадок в работе сетей операторов связи не зафиксировано, телекоммуникационная инфраструктура функционировала в штатном режиме, отметили в ведомстве.

    По информации операторов связи, отдельные пользователи могли столкнуться с временным снижением качества доступа к интернету, что могло быть обусловлено рядом факторов, включая:

    • повышенную или неравномерную нагрузку на базовые станции;
    • особенности радиосреды и плотность застройки;
    • одновременное использование сети большим числом абонентов;
    • проведение плановых работ по модернизации сети, направленных на повышение её устойчивости и качества.

    Работа ключевых цифровых государственных сервисов и информационных систем продолжалась без сбоев. Интернет-доступ в целом по стране функционировал стабильно.

    — Министерство совместно с операторами связи осуществляет постоянный мониторинг состояния сетей. В случае необходимости операторы оперативно принимают технические меры, — говорится в сообщении Министерства.

    Ранее проблемы со связью и интернетом были зафиксированы в Алматы.

    Также казахстанцы жаловались на временные ограничения в работе Halyk SuperApp, сервисах Отбасы банка и платформе «Баспана маркет».

    Теги:
    Министерство по искусственному интеллекту Интернет Связь, ТВ, IT
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают