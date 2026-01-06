В Министерстве ИИ прокомментировали перебои с интернетом в Казахстане

В указанный период массовых неполадок в работе сетей операторов связи не зафиксировано, телекоммуникационная инфраструктура функционировала в штатном режиме, отметили в ведомстве.

По информации операторов связи, отдельные пользователи могли столкнуться с временным снижением качества доступа к интернету, что могло быть обусловлено рядом факторов, включая:

повышенную или неравномерную нагрузку на базовые станции;

особенности радиосреды и плотность застройки;

одновременное использование сети большим числом абонентов;

проведение плановых работ по модернизации сети, направленных на повышение её устойчивости и качества.

Работа ключевых цифровых государственных сервисов и информационных систем продолжалась без сбоев. Интернет-доступ в целом по стране функционировал стабильно.

— Министерство совместно с операторами связи осуществляет постоянный мониторинг состояния сетей. В случае необходимости операторы оперативно принимают технические меры, — говорится в сообщении Министерства.

Ранее проблемы со связью и интернетом были зафиксированы в Алматы.

Также казахстанцы жаловались на временные ограничения в работе Halyk SuperApp, сервисах Отбасы банка и платформе «Баспана маркет».