В Министерстве ИИ прокомментировали перебои с интернетом в Казахстане
Зафиксированные отдельными пользователями кратковременные сложности с доступом к интернету не носили системного характера, заявили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК, передает агентство Kazinform.
В указанный период массовых неполадок в работе сетей операторов связи не зафиксировано, телекоммуникационная инфраструктура функционировала в штатном режиме, отметили в ведомстве.
По информации операторов связи, отдельные пользователи могли столкнуться с временным снижением качества доступа к интернету, что могло быть обусловлено рядом факторов, включая:
- повышенную или неравномерную нагрузку на базовые станции;
- особенности радиосреды и плотность застройки;
- одновременное использование сети большим числом абонентов;
- проведение плановых работ по модернизации сети, направленных на повышение её устойчивости и качества.
Работа ключевых цифровых государственных сервисов и информационных систем продолжалась без сбоев. Интернет-доступ в целом по стране функционировал стабильно.
— Министерство совместно с операторами связи осуществляет постоянный мониторинг состояния сетей. В случае необходимости операторы оперативно принимают технические меры, — говорится в сообщении Министерства.
Ранее проблемы со связью и интернетом были зафиксированы в Алматы.
Также казахстанцы жаловались на временные ограничения в работе Halyk SuperApp, сервисах Отбасы банка и платформе «Баспана маркет».