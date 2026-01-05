Сбой в работе приложения Halyk SuperApp в Казахстане объяснили в банке

При попытке войти в приложение пользователи видят уведомление о технической ошибке и высокой нагрузке на систему.

В банке пояснили, что в условиях временных ограничений доступа к интернет-услугам возможно формирование отложенного спроса на цифровые сервисы.

Скрин из Halyk SuperApp

— Команда специалистов банка уже проводит необходимые работы по стабилизации и восстановлению полноценной работы сервисов. Банк предпринимает все возможные меры для скорейшего устранения ограничений и обеспечения стабильного доступа к услугам, — отметили в пресс-службе банка.

Ранее днем был зафиксирован сбой в работе сервисов Отбасы банка и платформы «Баспана маркет».