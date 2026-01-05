РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:06, 05 Январь 2026

    Сервисы Отбасы банка и платформа «Баспана маркет» временно не работают

    Мобильное приложение Отбасы банка и сервис «Баспана маркет» дали сбой и временно не работают, сообщили в компании, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Скрин экрана сайта Отбасы банка

    При попытке зайти в приложение пользователи видят уведомление о технических работах.

    Как объяснили в Отбасы банке, в настоящее время проводятся технические работы по банковским сервисам, которые заняли больше времени, чем планировалось.

    В связи с этим временно недоступны операции в отделениях банка, на платформе «Баспана маркет», в мобильном приложении, а также контакт-центр.

    — Наши специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее все системы и операции банка заработали и клиенты смогли воспользоваться услугами банка. Мы будем держать вас в курсе и обязательно сообщим, как только все сервисы возобновят работу. Приносим извинения за временные неудобства, — сообщили в компании.

    Ранее сообщалось, что Отбасы банк не рассматривает ограничения на использование единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для улучшения жилищных условий. 

    Отбасы банк Банки Цифровизация
    Адия Абубакир
    Автор
