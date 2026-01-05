Проблемы со связью и интернетом зафиксированы в Алматы

В сети многие пользователи сообщили, что столкнулись с проблемой при подключении к интернету. По сообщениям пользователей, сбои наблюдаются у нескольких операторов — Tele2/Altel, Beeline, Activ и Kcell.

В отдельных районах связь работает нестабильно или отсутствует полностью.

Kazinform направил операторам запросы о причинах сбоев и сроках возобновления. На текущий момент ответы от компаний не поступили.

Ранее Отбасы банк сообщил о временных сбоях в работе мобильного приложения и портала enpf-otbasy. В банке пояснили, что в настоящее время проводятся технические работы по банковским сервисам, которые заняли больше времени, чем планировалось.

Также пользователи в Казахстане массово сообщают о неполадках в мобильном приложении Halyk Bank. В банке сообщили, что специалисты устраняют технический сбой.