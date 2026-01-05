РУ
    15:57, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Проблемы со связью и интернетом зафиксированы в Алматы

    Жители Алматы сообщают о перебоях мобильной связи и интернета в ряде районов, прилегающих к центру города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В сети многие пользователи сообщили, что столкнулись с проблемой при подключении к интернету. По сообщениям пользователей, сбои наблюдаются у нескольких операторов — Tele2/Altel, Beeline, Activ и Kcell.

    В отдельных районах связь работает нестабильно или отсутствует полностью.

    Kazinform направил операторам запросы о причинах сбоев и сроках возобновления. На текущий момент ответы от компаний не поступили.

    Ранее Отбасы банк сообщил о временных сбоях в работе мобильного приложения и портала enpf-otbasy. В банке пояснили, что в настоящее время проводятся технические работы по банковским сервисам, которые заняли больше времени, чем планировалось.

    Также пользователи в Казахстане массово сообщают о неполадках в мобильном приложении Halyk Bank. В банке сообщили, что специалисты устраняют технический сбой.

    Теги:
    Связь, ТВ, IT Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
