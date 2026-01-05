Владельцы «мутных» активов инвестируют 5 трлн тенге в Казахстан — Глава государства

По его словам, Комитет по возврату незаконно приобретенных активов сумел взыскать с субъектов олигополий свыше 1,3 триллиона тенге. Из них более одного триллиона тенге поступили в доход государства.

За счет средств Специального государственного фонда завершено и продолжается строительство по всей стране 434 социальных и коммунальных объекта на сумму 482 миллиарда тенге. В их числе 227 объектов водоснабжения, 183 — медицинских, 11 — образовательных, 5 — спортивных, 8 — инфраструктурных, включая реконструкцию аэропортов в Павлодаре, Аркалыке, Балхаше.

— Работа продолжается. Она сопряжена с анализом активов, их законности, и стала частью повседневной деятельности уполномоченных органов. На первом месте — объективность и справедливость. Централизованная координация больше не нужна. Все механизмы налажены, теперь нужно идти дальше, в приоритете — защита прав инвесторов. Что касается владельцев активов, попавших под подозрение как «мутные», то многие из них изъявили желание инвестировать средства в страну. С ними заключены соглашения на сумму более пяти триллионов тенге, — сообщил Глава государства.

На эти деньги планируется реализовать инвестиционные и социальные проекты.

— К примеру, среди них туристические, транспортно-логистические центры, проекты в горнорудном, металлургическом, энергетическом секторах. Разумеется, особое внимание будет уделено сферам образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также финансированию программ реабилитации и социализации нуждающихся лиц, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что перед Генеральной прокуратурой и Правительством стоит задача выполнения всех планов и договоренностей.

— Это критически важная работа. Восстановление социальной справедливости через возврат незаконных активов — это не конъюнктура, не политическая пиар-акция, а принципиальная позиция государства. Речь не идет и не может идти об индульгенциях или закулисных договоренностях. Казахстан показывает мировому сообществу, что действует строго в рамках международного права. Но некоторые «предприниматели» пытаются манипулировать общественным мнением, а за рубежом рядятся в тогу мучеников «политического режима», заявляют о нарушении своих прав как «инвесторов». Мы готовы к честному диалогу в правовом поле, потому что уверены в правильности своей позиции. Казахстан будет и далее укреплять свой статус привлекательной инвестиционной юрисдикции, — заключил он.

Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.