Судьбоносный день для Жанибека Алимханулы: что ждет боксера после 8 января

Жанибек Алимханулы до сих пор является чемпионом мира по боксу в среднем весе по версиям двух организаций — WBO и IBF. Однако, существует риск, что казахстанский боксер может лишиться этих титулов.

Все началось с того, что в начале декабря 2025 года всего за 4 дня до объединительного боя с кубинцем чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой в допинг-пробе Жанибека Алимханулы обнаружили запрещенное антидопинговым кодексом вещество мельдоний. Поединок Алимханулы — Лара отменили, казахстанский боксер заявил о своей невиновности и запросил вскрытие пробы В, назначенное на 8 января 2026 года.

От результатов пробы В будет зависеть, признают ли Алимханулы виновным в употреблении запрещенного антидопинговым кодексом вещества или нет. WBO ранее заявляла, что в случае нарушения антидопинговых правил боксер может быть лишен чемпионского титула по версии организации, к тому же, у мирового боксерского сообщества возникнут вопросы, которые могут серьезно осложнить дальнейшую профессиональную карьеру Алимханулы.

Если проба В будет отрицательной, то это станет основанием для того, чтобы считать результат анализа первой пробы А ошибочным.

Так как вскрытие пробы В будет проведено в США, результат этой истории станет известен в Казахстане в ночь с 8 на 9 января.

Ранее в связи с обвинениями в допинге Алимханулы исключили из рейтинга журнала The Ring.