«Аграрные олигархи»: Президент указал на перекосы в господдержке фермеров

По его словам, в последние годы для поддержки фермеров выделялись внушительные суммы: в 2024 году на льготное кредитование аграриев было выделено 580 млрд тенге, в 2025 году — 1 трлн тенге.

— За последние десять лет поддержка фермеров увеличилась в 10 раз, но эффективность пока под вопросом. Объем валовой продукции сельского хозяйства с 2015 по 2024 год увеличился в 2,5 раза, но этот показатель мог бы быть и больше, — отметил он.

Положительные результаты тоже есть: объем и география экспорта зерна и муки достигла рекордных показателей.

Теперь Правительству предстоит усилить работу по другим направлениям, в частности, животноводству.

— К 2035 году мировое потребление «красного мяса» вырастет до 233 миллионов тонн, а его импорт — до 27 миллионов тонн. Казахстан может стать крупным поставщиком мяса, в первую очередь, в страны Азии. Поэтому состоявшийся в ноябре прошлого года Второй форум аграриев был посвящен именно животноводству, — сказал Президент.

Однако Президент обратил внимание на то, что огромные инвестиции не всегда приводят к желаемому результату.

— Такой мощной государственной помощи сельскому хозяйству нет ни в одной сопредельной стране, там удивляются привилегированному положению казахстанских коллег, которых стали называть «аграрными олигархами». В то же время владельцы небольших хозяйств не могут получить субсидии в достаточном объеме. Правительству поручено обратить серьезное внимание на эту проблему, — подчеркнул он.

Президент отметил, что субсидии в сельском хозяйстве необходимы, однако они могут приводить к иждивенческим настроениям.

— Поэтому сейчас Правительством рассматривается решение о возвращении к кооперативам, объединениям фермеров. Кооперативы в состоянии повысить производительность труда и эффективность сельскохозяйственного производства, приблизить его к рынкам сбыта, выстроить долгосрочные отношения с потребителями.

Он отметил, что кооперация должна развиваться без принуждения.

— Однако сама по себе кооперация не появится, предстоит большая разъяснительная и организационная работа. Кампанейщина с элементами нажима, принуждения исключена, — сказал Глава государства.

Ранее Глава государства заявил о «болезни роста» в экономике Казахстана и отметил, что структура экономики меняется медленным темпами.