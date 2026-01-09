РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:23, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Air Astana и FlyArystan проверят после резонансного заявления экс-сотрудника

    Защита бывшего сотрудника FlyArystan Рената Абулханова заявила о фактах реализации льготных авиабилетов в интересах родственников топ-менеджеров Air Astana, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Air Astana
    Фото: Air Astana

    Ренат Абулханов, ранее занимавший должность директора департамента по планированию маршрутной сети и управлению доходами, предстал перед судом в рамках уголовного дела по фактам хищения в авиакомпании.

    Накануне друг Абулханова Бекзат Кулманов опубликовал письмо-обращение от имени Рената, в котором утверждается, что авиабилеты по сниженным тарифам оформлялись по указанию руководства компании.

    — Эти запросы приходили ко мне от топ-менеджмента компании, где они просили это для себя, своих родственников и для разных «нужных» людей. Свидетель в суде чётко сказал, что выписывал билеты по дешевым тарифам для супруги президента АО «Эйр Астана», её сестры и мамы. Главный бухгалтер АО «Эйр Астана» в суде также признала, что есть практика обращения ко мне от топ-менеджеров компании с такими просьбами, и что она сама обращалась ко мне, — говорится в письме.

    К публикации также прикреплены скриншоты переписок с подобными запросами.

    В Air Astana заявили, что не могут комментировать материалы судебного процесса до оглашения приговора.

    Мы также обратились за комментарием в главную транспортную прокуратуру.

    — В социальных сетях опубликована информация об уголовном деле по фактам хищения и легализации денежных средств в АО «Эйр Астана» и АО «Fly Arystan». В публикации, в частности, содержатся сведения о реализации льготных авиабилетов по указаниям руководства авиакомпаний в интересах родственников топ-менеджеров, а также иных лиц. В целях проверки изложенных доводов Главной транспортной прокуратурой в Комитет гражданской авиации направлено требование о проведении проверки деятельности АО «Эйр Астана» и АО «Fly Arystan», — ответили в ведомстве.

    Напомним, факт хищения денежных средств в FlyArystan был обнаружен в ходе внутренней проверки в 2024 году.

    Теги:
    Эйр Астана Хищение Льготы Авиация
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают