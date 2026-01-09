Air Astana и FlyArystan проверят после резонансного заявления экс-сотрудника

Ренат Абулханов, ранее занимавший должность директора департамента по планированию маршрутной сети и управлению доходами, предстал перед судом в рамках уголовного дела по фактам хищения в авиакомпании.

Накануне друг Абулханова Бекзат Кулманов опубликовал письмо-обращение от имени Рената, в котором утверждается, что авиабилеты по сниженным тарифам оформлялись по указанию руководства компании.

— Эти запросы приходили ко мне от топ-менеджмента компании, где они просили это для себя, своих родственников и для разных «нужных» людей. Свидетель в суде чётко сказал, что выписывал билеты по дешевым тарифам для супруги президента АО «Эйр Астана», её сестры и мамы. Главный бухгалтер АО «Эйр Астана» в суде также признала, что есть практика обращения ко мне от топ-менеджеров компании с такими просьбами, и что она сама обращалась ко мне, — говорится в письме.

К публикации также прикреплены скриншоты переписок с подобными запросами.

В Air Astana заявили, что не могут комментировать материалы судебного процесса до оглашения приговора.

Мы также обратились за комментарием в главную транспортную прокуратуру.

— В социальных сетях опубликована информация об уголовном деле по фактам хищения и легализации денежных средств в АО «Эйр Астана» и АО «Fly Arystan». В публикации, в частности, содержатся сведения о реализации льготных авиабилетов по указаниям руководства авиакомпаний в интересах родственников топ-менеджеров, а также иных лиц. В целях проверки изложенных доводов Главной транспортной прокуратурой в Комитет гражданской авиации направлено требование о проведении проверки деятельности АО «Эйр Астана» и АО «Fly Arystan», — ответили в ведомстве.

Напомним, факт хищения денежных средств в FlyArystan был обнаружен в ходе внутренней проверки в 2024 году.