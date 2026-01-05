РУ
    Токаев: атомные станции создадут новый класс инженеров

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал строительство АЭС в Казахстане, передает агентство Kazinform. 

    АЭС
    Фото: Midjourney

    По его словам, без надежной генерации энергии Казахстан не сможет перейти к новой технологической модели экономики. 

    — Суперкомпьютеры, дата-центры, автоматизированные промышленные комплексы требуют очень много энергии. Это реальность нового глобального технологического уклада, — подчеркнул Президент. 

    Вместе с тем, Касым-Жомарт Токаев отметил, что для строительства энергоисточников нужны квалифицированные кадры. 

    — Глава NVIDIA, крупнейшей компании мира с капитализацией около 4,5 триллиона долларов, прогнозирует, что в реестр мультимиллионеров в скором времени попадут «синие воротнички», то есть представители технических профессий. Строительство нескольких атомных станций — это, с одной стороны, исправление исторического абсурда — быть мировым лидером в производстве урана и не построить ни одной АЭС, с другой, это престиж Казахстана. Следует также помнить, что со строительством атомных станций мы подготовим новый класс технической интеллигенции, что, в свою очередь, изменит саму суть нашей государственной политики, — заявил он.

    Еще одним важным направлением, по словам Президента, является развитие добычи редкоземельных металлов.

    — Спрос на критические материалы в ближайшие пять лет будет расти, он увеличится вдвое. Здесь для Казахстана открывается новое окно возможностей. Вполне вероятно, что мы войдем в число мировых лидеров по запасам редкоземельных минералов. Для усиления позиций в этой стратегически важной сфере Казахстан приступил к развитию сотрудничества с США, Китаем, Россией, Южной Кореей, Японией и некоторыми государствами Европейского союза, — сообщил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.

