Солдат-срочник скончался в Шымкенте: возбуждено уголовное дело
Официальную информацию по факту смерти военнослужащего срочной службы воинской части 6506 распространила Национальная гвардия, передает агентство Kazinform.
— Военнослужащий, призванный из департамента по делам обороны Жамбылской области (г. Тараз), в период прохождения срочной воинской службы обращался за медицинской помощью, находился под наблюдением и проходил обследования в лечебных учреждениях города Шымкент.
6 января 2026 года у военнослужащего срочной службы произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, он скончался в одной из городских больниц. Предварительный диагноз — «острый лейкоз», — сообщила пресс-служба Национальной гвардии Республики Казахстан.
По данному факту военно-следственным управлением возбуждено уголовное дело.
Ситуация находится на личном контроле заместителя Министра внутренних дел — Главнокомандующего Национальной гвардией МВД Республики Казахстан.
Командование и личный состав Национальной гвардии Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой