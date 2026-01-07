Солдат-срочник скончался в Шымкенте: возбуждено уголовное дело

— Военнослужащий, призванный из департамента по делам обороны Жамбылской области (г. Тараз), в период прохождения срочной воинской службы обращался за медицинской помощью, находился под наблюдением и проходил обследования в лечебных учреждениях города Шымкент.

6 января 2026 года у военнослужащего срочной службы произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, он скончался в одной из городских больниц. Предварительный диагноз — «острый лейкоз», — сообщила пресс-служба Национальной гвардии Республики Казахстан.