РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:16, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Солдат-срочник скончался в Шымкенте: возбуждено уголовное дело

    Официальную информацию по факту смерти военнослужащего срочной службы воинской части 6506 распространила Национальная гвардия, передает агентство Kazinform.

    Национальная гвардия Республики Казахстан Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — Военнослужащий, призванный из департамента по делам обороны Жамбылской области (г. Тараз), в период прохождения срочной воинской службы обращался за медицинской помощью, находился под наблюдением и проходил обследования в лечебных учреждениях города Шымкент.

    6 января 2026 года у военнослужащего срочной службы произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, он скончался в одной из городских больниц. Предварительный диагноз — «острый лейкоз», — сообщила пресс-служба Национальной гвардии Республики Казахстан.

    По данному факту военно-следственным управлением возбуждено уголовное дело.

    Ситуация находится на личном контроле заместителя Министра внутренних дел — Главнокомандующего Национальной гвардией МВД Республики Казахстан.

    Командование и личный состав Национальной гвардии Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой


    Теги:
    Армия Нацгвардия Шымкент
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают