РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:27, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Президент Казахстана отверг рассуждения о подготовке парламентской реформы под себя

    Президент Казахстана отверг предположения о том, что предстоящая парламентская реформа направлена на усиление роли спикера Парламента и этот пост готовится под него лично. В интервью газете «Turkistan» он заявил, что подобные утверждения являются фантазией и противоречат его политическим принципам, передает агентство Kazinform. 

    Президент
    Фото: Акорда

    Глава государства напомнил, что Казахстан остается страной с президентской формой правления, а еще до вступления в должность представил концепцию «Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчетное Правительство».

    По его словам, изменение всей системы государственного управления в угоду личным интересам было бы безответственным и непорядочным.

    Президент также подчеркнул, что все ключевые реформы в стране выносятся на всенародный референдум и не содержат скрытых целей. Он подтвердил, что политические преобразования будут продолжены, а часть долгосрочных планов власти будет обнародована в ближайшее время.

    — Обсуждение всех важнейших для страны реформ выносится на всенародный референдум. Здесь нет каких-то скрытых смыслов. Моя позиция всем известна — политические реформы будут продолжены. Часть долгосрочных планов, как всегда, будет обнародована в скором времени, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Отметим, газета «Turkistan»  опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.

    Теги:
    Акорда Президент Парламент
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают