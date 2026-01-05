Президент Казахстана отверг рассуждения о подготовке парламентской реформы под себя

Глава государства напомнил, что Казахстан остается страной с президентской формой правления, а еще до вступления в должность представил концепцию «Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчетное Правительство».

По его словам, изменение всей системы государственного управления в угоду личным интересам было бы безответственным и непорядочным.

Президент также подчеркнул, что все ключевые реформы в стране выносятся на всенародный референдум и не содержат скрытых целей. Он подтвердил, что политические преобразования будут продолжены, а часть долгосрочных планов власти будет обнародована в ближайшее время.

— Обсуждение всех важнейших для страны реформ выносится на всенародный референдум. Здесь нет каких-то скрытых смыслов. Моя позиция всем известна — политические реформы будут продолжены. Часть долгосрочных планов, как всегда, будет обнародована в скором времени, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.