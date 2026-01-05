Токаев раскритиковал экотуризм в горах Алматы: Дальше презентаций дело не идет

Президент признал, что сомнения вокруг готовности отечественных курортов и популярных туристических маршрутов для наплыва гостей имеют основания.

— После моего замечания в адрес Правительства работа по развитию туризма активизировалась, но впереди большой, тернистый путь. Это сложная сфера, сочетающая в себе экономику, культуру, безопасность, бизнес. В ней должны работать профессионалы, преданные делу, и главное — патриоты Казахстана. Туризм несовместим с ленью, равнодушием, алчностью, хамством, — подчеркнул он.

По словам Президента, в прошлом году Казахстан посетили миллионы иностранных граждан. Одновременно в стране активнее развивается и внутренний туризм.

Поэтому в условиях конкуренции за туристические потоки во всем мире, в Казахстане, по словам Президента, есть возможность развить экотуризм благодаря большому количество природных локаций.

— Уж здесь, казалось бы, Казахстану нет равных, но в силу субъективных причин — от неумения до безразличия ответственных лиц — такой перспективный вид туризма пока не получил массового развития. Дальше презентаций дело не идет, — сказал Токаев.

Как отметил Глава государства, развитию туризма в Казахстане мешают отдельные так называемые «экоактивисты», которые, по его словам, инициируют протестные кампании практически против всех проектов под предлогом защиты природы.

— Многим из них до самой природы мало дела, им нужна шумиха, или, как сейчас принято говорить, «хайп», для получения общественной узнаваемости. Порой их поддерживают предприниматели, которые уже вошли в этот бизнес и не хотят конкуренции, — отметил он.

Президент также остановился на ситуации в горнолыжном туризме. По его словам, курорт Шымбулак, расположенный в 30 минутах от центра Алматы и имеющий особый природный ландшафт, тоже столкнулся с трудностями.

— Но длительное бездействие привело к отставанию, курорт физически и морально устарел, нужно новое видение развития этого ценнейшего подарка природы. За дело берется казахстанская девелоперская компания. Правительство и акимат оказывают ей поддержку, но проект находится на подготовительном, презентационном этапе. Между тем в соседних странах строительство горнолыжной инфраструктуры уже набрало темпы, — отметил он.

Токаев подчеркнул, что Алматинский горный кластер имеет значительный потенциал и должен быть ориентирован как на состоятельных туристов, так и на граждан со средним уровнем дохода, что требует диверсификации туристической инфраструктуры. Отдельно он указал на дефицит квалифицированных кадров в отрасли.

По его словам, для решения этой проблемы в Туркестане создали Международный университет туризма и гостеприимства, первые выпускники которого вышли на рынок в 2024 году, однако для полного закрытия кадрового дефицита потребуются дополнительные меры.

— В то же время не следует «посыпать голову пеплом». Коль скоро мировые таблоиды советуют посетить Казахстан, значит, нужно удвоить усилия. По версии «CNN Travel», Алматы назван «новой столицей стиля» Центральной Азии в 2025 году. Поручил акиму превратить Алматы в город, который, как Нью-Йорк, Москва, Париж, «никогда не спит», работает круглосуточно в интересах его гостей. Там еще много дел, в том числе по инфраструктуре, благоустройству, освещению, — заключил Президент.

Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.