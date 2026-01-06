РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:14, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Десятки рейсов задерживаются в аэропорту Астаны из-за непогоды

    На прилет задерживаются 7 рейсов, на вылет — 5 рейсов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.

    Фото: аэропорт Астаны

    В настоящее время международный аэропорт Астаны работает в штатном режиме.

    — Все службы обеспечивают прием и выпуск воздушных судов, в непрерывном режиме проводятся работы по очистке перрона и содержанию аэродромной инфраструктуры, — сообщили в аэропорту.

    На прилет задерживаются 7 рейсов, 1 рейс из Туркестана отменен. Причины задержек и отмен по прилету определяются аэропортами вылета и авиакомпаниями. На вылет задерживаются 5 рейсов.

    Причины задержек:

    • направления Шымкент и Костанай — неблагоприятные метеоусловия в аэропортах назначения;
    • рейсы в Кызылорду, Алматы и Камрань — позднее прибытие воздушного судна.

    — Со стороны аэропорта Астаны ограничений нет — аэродром и терминалы функционируют стабильно. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у авиакомпаний, — говорится в сообщении.

    Напомним, в Астане наблюдается ухудшение погодных условий — в городе усилилась метель. Сила ветра с порывами достигает 23 м/с. Ранее столичные спасатели обратились к жителям с предупреждением.

    Теги:
    Метель Авиация Астана Аэропорт Непогода Задержка и отмена авиарейсов
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
