Десятки рейсов задерживаются в аэропорту Астаны из-за непогоды

В настоящее время международный аэропорт Астаны работает в штатном режиме.

— Все службы обеспечивают прием и выпуск воздушных судов, в непрерывном режиме проводятся работы по очистке перрона и содержанию аэродромной инфраструктуры, — сообщили в аэропорту.

Фото: аэропорт Астаны

На прилет задерживаются 7 рейсов, 1 рейс из Туркестана отменен. Причины задержек и отмен по прилету определяются аэропортами вылета и авиакомпаниями. На вылет задерживаются 5 рейсов.

Причины задержек:

направления Шымкент и Костанай — неблагоприятные метеоусловия в аэропортах назначения;

рейсы в Кызылорду, Алматы и Камрань — позднее прибытие воздушного судна.

— Со стороны аэропорта Астаны ограничений нет — аэродром и терминалы функционируют стабильно. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у авиакомпаний, — говорится в сообщении.

Напомним, в Астане наблюдается ухудшение погодных условий — в городе усилилась метель. Сила ветра с порывами достигает 23 м/с. Ранее столичные спасатели обратились к жителям с предупреждением.