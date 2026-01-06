РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:06, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Метель и сильный ветер накрыли Астану: спасатели предупредили жителей

    В Астане наблюдается ухудшение погодных условий – в городе усилилась метель. Cила ветра с порывами достигает 23 м/с. В связи с этим столичные спасатели обратились к жителям с предупреждением, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Метель в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По данным РГП «Казгидромет», 6 января в столице идет снег, метель, в дневное время отмечается гололед. Ветер юго-западный, 15–20 м/с, местами порывы достигают 23 м/с, что повышает риск травм и чрезвычайных ситуаций.

    Метель в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В ДЧС Астаны рекомендуют горожанам соблюдать меры безопасности. В частности, по возможности не выходить из зданий, уделять особое внимание детям, не оставлять их без присмотра.

    Метель в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    При сильном ветре на улице спасатели советуют заходить в ближайшие подъезды или магазины, не находиться у стен зданий, под билбордами, деревьями, линиями электропередач, а также не укрываться на остановках общественного транспорта. Личные автомобили рекомендуется парковать вдали от деревьев.

    Метель в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Главное — носить обувь с толстой, нескользкой подошвой и низким каблуком. Опасные участки обходите аккуратно, не торопясь. Во время гололеда не рекомендуется переносить тяжелые предметы, — отметили в ДЧС.

    Метель в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться по номерам 101 и 112.

    Параллельно в городе продолжаются работы по очистке улиц от снега.

    Метель в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Как сообщили в акимате, 6 января работают 2953 дорожных рабочих и 1828 единиц спецтехники. Прошлой ночью с территории Астаны вывезли 55 913 кубометров снега, было выполнено более 4 тысяч рейсов грузового транспорта.

    Всего с начала зимнего сезона на снежные полигоны вывезли около 1,7 млн кубометров снега.

    Напомним, 6 января штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану. 

    Теги:
    Погода Метель Астана Снег Непогода Закрытие дорог
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают