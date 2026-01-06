Метель и сильный ветер накрыли Астану: спасатели предупредили жителей

По данным РГП «Казгидромет», 6 января в столице идет снег, метель, в дневное время отмечается гололед. Ветер юго-западный, 15–20 м/с, местами порывы достигают 23 м/с, что повышает риск травм и чрезвычайных ситуаций.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

В ДЧС Астаны рекомендуют горожанам соблюдать меры безопасности. В частности, по возможности не выходить из зданий, уделять особое внимание детям, не оставлять их без присмотра.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

При сильном ветре на улице спасатели советуют заходить в ближайшие подъезды или магазины, не находиться у стен зданий, под билбордами, деревьями, линиями электропередач, а также не укрываться на остановках общественного транспорта. Личные автомобили рекомендуется парковать вдали от деревьев.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— Главное — носить обувь с толстой, нескользкой подошвой и низким каблуком. Опасные участки обходите аккуратно, не торопясь. Во время гололеда не рекомендуется переносить тяжелые предметы, — отметили в ДЧС.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться по номерам 101 и 112.

Параллельно в городе продолжаются работы по очистке улиц от снега.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Как сообщили в акимате, 6 января работают 2953 дорожных рабочих и 1828 единиц спецтехники. Прошлой ночью с территории Астаны вывезли 55 913 кубометров снега, было выполнено более 4 тысяч рейсов грузового транспорта.

Всего с начала зимнего сезона на снежные полигоны вывезли около 1,7 млн кубометров снега.

Напомним, 6 января штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану.