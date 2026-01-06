Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

6 января в Астане ожидаются снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, временами порывы 23 м/с.

В Акмолинской области ожидаются снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28м/с.

Ночью на северо-востоке, юге, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На западе, севере, юге области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

На западе, севере Мангистауской области ожидается туман.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, ночью на западе области сильный снег. На западе, севере, юге области ожидается гололед, на востоке области туман. Ветер юго-западный 15-20, на западе, юге области порывы 23-28 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Днем на западе, севере области Абай ожидаются снег, метель, гололед. На востоке, юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

На западе севере, востоке Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере области Улытау ожидаются снег, метель. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области временами порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

На севере, западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Павлодарской области ожидаются снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20, на на западе области порывы 23-28 м/с.

Ночью в Костанайской области ожидаются снег, метель, гололед, на севере, западе области сильный снег, днем на юге, востоке области снег, метель, гололед. На западе, востоке области туман. Ветер юго-западный ночью 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере, востоке области временами туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, на севере области временами 23 м/с.

На севере, востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются туман. Ветер северо-восточный на востоке области днем порывы 15-20 м/с.