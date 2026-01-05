РУ
    13:05, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанские теннисистки взлетели в рейтинге WTA

    WTA опубликовала первые в 2026 году рейтинги женщин-теннисисток, передает Kazinform.

    Аружан Сагандыкова
    Фото: Instagram/sagandykova.aruzhan

    В парном разряде одна из казахстанок – 19-летняя Асылжан Арыстанбекова, поднялась в рейтинге на 28 позиций. Теперь она занимает 648 место с 97 баллами.

    На 16 позиций поднялась 18-летняя Инкар Дюсебай, теперь она 675-я с 91 баллом.

    Первой ракеткой Казахстана в парном разряде по-прежнему является 30-летняя Анна Данилина (14 место), вслед за ней расположились ее ровесница Юлия Путинцева (106 место), далее – 25-летняя Жибек Куламбаева (134) и 26-летняя Елена Рыбакина (265) и 41-летняя Галина Воскобоева (533).

    Всего в парном рейтинге 14 представительниц Казахстана.

    В одиночном разряде резкий прогресс показала 21-летняя Аружан Сагандыкова, поднявшись сразу на 33 позиции до 761 места (47 очков). Также Асылжан Арыстанбекова занимает 1118 место, поднявшись по сравнению с предыдущей неделей на 172 строчки.

    Пятое место сохранила за собой Елена Рыбакина, на 74-й позиции Юлия Путинцева, на 281-м месте Зарина Дияс, на 380-м месте Жибек Куламбаева. Соня Жиенбаева находится на 1020-й позиции, Сандугаш Кенжибаева на 1477 месте.

    Ранее Елена Рыбакина призналась в любви к Казахстану. 

    Альберт Ахметов
