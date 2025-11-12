РУ
    22:03, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина призналась в любви к Казахстану

    Выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина обратилась к своим согражданам после победы на Итоговом турнире WTA, передает корреспондент Kazinform.

    Елена Рыбакина
    Фото: Оlympic.kz

    Рыбакина, ставшая по итогам сезона-2025 пятой в рейтинге WTA, заработала рекордный для женского тенниса гонорар

    Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении спортсменки орденом «Барыс» III степени. 

    Спортсменка не осталась в долгу и выразила благодарность Казахстану, за который она выступает с лета 2018 года.

    — Дорогие друзья, мои любимые болельщики! Спасибо каждому из вас за невероятную поддержку — на трибунах, у экранов, в сообщениях и в теплых словах после матчей. Я горжусь представлять Казахстан и дарить вам эмоции и победы. Особенно радуюсь, когда вижу, что все больше ребят берут в руки ракетки. Если моя игра вдохновляет вас мечтать, трудиться и верить в себя — это моя самая большая победа, — написала в сториз в своем Instagram Елена Рыбакина.

    Елена Рыбакина призналась в любви к Казахстану
    Фото: Instagram

    Спортсменка заявила, что впереди у нее короткий отдых, после которого — новая подготовка.

    — Спасибо, что вы всегда со мной в победах и в сложные дни. Ваше доверие — моя опора. До встречи на корте! Алға, Қазақстан, — заключила Елена Рыбакина.

    Напомним, что о реальных позициях женского тенниса Казахстана в итоговом рейтинге WTA мы рассказывали ранее.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
