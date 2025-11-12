Елена Рыбакина призналась в любви к Казахстану

Рыбакина, ставшая по итогам сезона-2025 пятой в рейтинге WTA, заработала рекордный для женского тенниса гонорар.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении спортсменки орденом «Барыс» III степени.

Спортсменка не осталась в долгу и выразила благодарность Казахстану, за который она выступает с лета 2018 года.

— Дорогие друзья, мои любимые болельщики! Спасибо каждому из вас за невероятную поддержку — на трибунах, у экранов, в сообщениях и в теплых словах после матчей. Я горжусь представлять Казахстан и дарить вам эмоции и победы. Особенно радуюсь, когда вижу, что все больше ребят берут в руки ракетки. Если моя игра вдохновляет вас мечтать, трудиться и верить в себя — это моя самая большая победа, — написала в сториз в своем Instagram Елена Рыбакина.

Фото: Instagram

Спортсменка заявила, что впереди у нее короткий отдых, после которого — новая подготовка.

— Спасибо, что вы всегда со мной в победах и в сложные дни. Ваше доверие — моя опора. До встречи на корте! Алға, Қазақстан, — заключила Елена Рыбакина.

Напомним, что о реальных позициях женского тенниса Казахстана в итоговом рейтинге WTA мы рассказывали ранее.