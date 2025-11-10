Известны реальные позиции женского тенниса Казахстана в итоговом рейтинге WTA

В списке женского одиночного разряда, опубликованном WTA, значится сразу восемь спортсменок, представляющих Казахстан. Из них три спортсменки — натурализованные, пятеро — доморощенные.

Наивысший результат у экс-россиянки Елены Рыбакиной. После победы на итоговом турнире WTA и выигрыша рекордных призовых в размере 5 235 000 долларов, Рыбакина вышла на пятое место. Ей удалось обойти американку Джессику Пегулу (5 583 очка).

В топ-100 Казахстан представляет еще одна экс-россиянка Юлия Путинцева, она сохранила 73-ю позицию с 924 очками.

На 301 месте алматинка Зарина Дияс (плюс две позиции в рейтинге, 220 очков). 332 позицию занимает еще одна алматинка Жибек Куламбаева (плюс четыре позиции, 189 очков). В тысячу лучших входит и Аружан Сагандыкова из Астаны, у нее 886 место и 28 баллов. На 1088 месте расположилась бывшая немецкая теннисистка, родившаяся в Алматы, Соня Жиенбаева (14 баллов). 1295 место занимает Асылжан Арыстанбекова из Алматы (8 баллов), 1469-е — Сандугаш Кенжибаева из Астаны (три балла).

Первое место в рейтинге одиночного разряда второй сезон подряд удержала Арина Соболенко из Беларуси (10 870 очков). На втором месте расположилась Ига Швентек из Польши (8 395 очков), на третьем — американка Кори Гауфф (6 763 очка).

В женском парном разряде наивысшее местопо итогам 2025 года — 15-е — занимает экс-россиянка Анна Данилина. На 106 месте в парном разряде Путинцева, на 130-м Куламбаева, на 266-м Рыбакина, на 535-м Галина Воскобоева.

Еще пятеро теннисисток из Казахстана оказались за пределами Топ-600 рейтинга женского парного разряда. Это Сандугаш Кенжибаева (613 место), Асылжан Арыстанбекова (707 место), Инкар Дюсебай (745 место), Аружан Сагандыкова (783 место) и Зарина Дияс (1126 место).



