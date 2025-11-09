Елена Рыбакина получит рекордный гонорар в истории женского спорта

Елена Рыбакина впервые победила на итоговом турнире WTA, в финале обыграв первую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

Турнир проходил в Эр-Рияде, за победу в нем 26-летняя Рыбакина получила рекордный приз — $5,235 млн, отмечает BBC.

Для Рыбакиной это крупнейший трофей с момента её победы на Уимблдоне в 2022 году, где в финале она обыграла теннисистку из Туниса Онс Жабёр и стала первой спортсменкой из Казахстана, выигравшей турнир Большого шлема.

$5,2 млн за победу на турнире WTA бьют рекорд US Open-2025 - там заплатили ровно $5 млн чемпионке Арине Соболенко. Кстати, за финал турнира WTA Соболенко получит $2,6 млн.

Суммарные призовые Рыбакиной за всю карьеру теперь составляют свыше $24 млн, Соболенко - свыше $44 млн.

Тем временем, сербский теннисист Новак Джокович завоевал свой 101-й титул в карьере в одиночном разряде, победив на турнире в Афинах.

По общему числу побед он уже давно обошел Рафаэля Надаля, который завершил карьеру с 92 титулами в одиночном разряде, но все еще уступает Роджеру Федереру, на счету которого 103 победы.

Как сообщалось ранее, Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на Итоговом турнире WTA.