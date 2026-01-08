Ушел из жизни казахстанский актер Мурат Бисембин

Последние годы актер боролся с раком поджелудочной железы. В декабре 2025 года был госпитализирован из-за инсульта, случившегося на фоне онкологического заболевания.

Мурат Бисембин родился 11 октября 1972 г. в г. Кызылорде. Окончил политехнический институт, по специальности «инженер-механик сельского хозяйства». Большую популярность Бисембину принесла роль Руслана в культовом казахстанском фильме «Рэкетир» (2007), после которой он стал широко известен зрителям.