РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:57, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Ушел из жизни казахстанский актер Мурат Бисембин

    Актер из нашумевшего казахстанского фильма «Рэкетир» Мурат Бисембин скончался на 53-м году жизни. Об этом сообщила его дочь в Instagram, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Умер актер Мурат Бисембин
    Фото: instagram.com/jemappelledali/

    Последние годы актер боролся с раком поджелудочной железы. В декабре 2025 года был госпитализирован из-за инсульта, случившегося на фоне онкологического заболевания.

    Мурат Бисембин родился 11 октября 1972 г. в г. Кызылорде. Окончил политехнический институт, по специальности «инженер-механик сельского хозяйства». Большую популярность Бисембину принесла роль Руслана в культовом казахстанском фильме «Рэкетир» (2007), после которой он стал широко известен зрителям.

    Теги:
    Культура Общество Казахское кино
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают