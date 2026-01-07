Льготные кредиты и экспорт: в Минсельхозе обсудили будущее животноводства Казахстана

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, представители отраслевых ассоциаций, научного и экспертного сообщества.

В ходе заседания был утвержден план работы Общественного совета на 2026 год, определены ключевые направления взаимодействия с общественностью и профессиональным сообществом.

Центральным вопросом повестки стало обсуждение проекта Комплексного плана развития агробизнеса в сфере животноводства на 2026–2030 годы.

Документ разработан по поручению Главы государства и направлен на увеличение объемов производства, рост продуктивности и расширение экспортного потенциала отрасли. В его формировании участвовала межотраслевая рабочая группа, в состав которой вошли депутаты Парламента, заместители акимов областей, представители науки, финансового сектора и бизнеса, включая НПП «Атамекен». В рамках работы проведено 9 заседаний, рассмотрено 154 предложения.

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин сообщил, что проект Комплексного плана включает пакет взаимосвязанных и практикоориентированных мер.

— Основное внимание в документе уделено созданию механизмов финансирования животноводства. В частности, предусмотрен запуск программы долгосрочного льготного кредитования под 6% на приобретение племенного поголовья всех видов животных. Планируется внедрение кредитования под 5% для пополнения оборотных средств без ограничений по подотраслям животноводства. Средства могут направляться на закуп кормов, горюче-смазочных материалов, ветеринарных препаратов и другие производственные расходы, — проинформировал вице-министр.

Для вовлечения потенциала неиспользуемых пастбищ предусмотрено создание единого кредитного продукта под 6% для развития отгонного животноводства. Все кредитные программы планируется обеспечить системой государственных гарантий через институт «Даму» по аналогии с действующими механизмами в растениеводстве.

Отдельный блок Комплексного плана посвящен развитию глубокой переработки животноводческого сырья, вопросам ветеринарной безопасности и цифрового контроля.

Документом предусмотрены меры по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами. Рассматриваются вопросы социальной поддержки представителей животноводства, включая снижение пенсионного возраста для пастухов и чабанов, предоставление отсрочки от воинской службы, приоритетное выделение образовательных грантов их детям.

В ходе обсуждения члены Общественного совета озвучили предложения по вовлечению растениеводческих хозяйств в животноводство, развитию пастбищного кормопроизводства, усилению поддержки казахской белоголовой и аулиекольской пород, защите внутреннего рынка от некачественной продукции, субсидированию строительства жилья для животноводов и др.

— Проект разрабатывался с учетом мнения фермерского сообщества. Мы видим, что все наши предложения и пожелания, которые, безусловно, положительно скажутся на развитии отрасли, учтены. Мы уверены, что Комплексный план станет основой для формирования устойчивой модели развития агропромышленного комплекса и системной поддержки агробизнеса в сфере животноводства, — выразил всеобщее мнение директор республиканской палаты молочных и комбинированных пород КРС QazaqSut Азамат Сагинбаев.

В завершение членами Общественного совета проект Комплексного плана был единогласно одобрен.

Как сообщалось ранее, Казахстан открывает новые рынки для экспорта животноводческой продукции. В Минсельхозе отметили, что созданы условия для экспорта молока, мяса КРС, МРС, мяса птицы, меда и рыбы в Азербайджан, живого мелкого рогатого скота в Монголию, кормов для животных в Марокко, шкур и шерсти копытных животных в Иран. Европейский союз открыл рынок для продукции пчеловодства.