    14:22, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан открывает новые рынки для экспорта животноводческой продукции

    В 2025 году Министерством сельского хозяйства принят ряд мер по расширению географии экспорта сельхозпродукции, укреплению позиции страны на международных рынках, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    В результате переговоров с семью странами были согласованы и подписаны 16 ветеринарных сертификатов.

    В Минсельхозе отметили, что созданы условия для экспорта молока, мяса КРС, МРС, мяса птицы, меда и рыбы в Азербайджан, живого мелкого рогатого скота в Монголию, кормов для животных в Марокко, шкур и шерсти копытных животных в Иран. Европейский союз открыл рынок для продукции пчеловодства.

    На фоне устойчивого роста внешнего спроса отмечается положительная динамика по ключевым показателям экспорта мяса. За 10 месяцев 2025 года экспорт говядины увеличился в 1,7 раза и достиг 30,2 тыс. тонн, а поставки баранины выросли в 1,9 раза — до 25,5 тыс. тонн. Такой рост обоснован высоким спросом на качественное казахстанское мясо со стороны зарубежных партнеров.

    Работа по расширению линейки экспортируемых товаров продолжается с 12 странами. В числе приоритетных — Япония, Малайзия, Корея, ОАЭ, Иордания и Пакистан, с которыми обсуждаются поставки мяса и субпродуктов, молочной продукции. С Саудовской Аравией, Катаром, Великобританией, Канадой и Гонконгом прорабатываются вопросы экспорта молочной продукции, кормов, меда. Продолжается взаимодействие с Эквадором по экспорту цист артемии.

    Залогом экспорта является ветеринарное благополучие. В стране проводится масштабная модернизация материально-технической базы ветеринарной службы. В рамках этой работы построен 400 ветеринарных пунктов, приобретено 890 единиц спецтехники и оборудования.

    Особое значение имеет запуск современной ветеринарной лаборатории в Восточно-Казахстанской области, реализованный при поддержке Китайской Народной Республики. Ввод объекта в эксплуатацию позволит значительно расширить экспорт животноводческой продукции в КНР.

    Планируется поставка шкур крупного рогатого скота, мяса птицы, субпродуктов птицеводства и других видов продукции. Необходимые протоколы уже подписаны, а казахстанские предприятия прошли соответствующие инспекции.

    Ранее мы писали о том, что Казахстан может поставлять продукцию животноводства в 42 страны.

     

    Животноводство Минсельхоз Мясо Экспорт
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
