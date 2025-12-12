Казахстан может поставлять продукцию животноводства в 42 страны

— Всего казахстанская продукция животноводства может поставляться в 42 страны, включая страны Европейского Союза, Великобританию, Ирак, Иран США, Канаду и другие направления, — отметил Бердалин.

По его словам, также подписаны протокола с Китайской Народной Республикой по экспорту: убойного КРС, шкур КРС, мяса птицы, замороженной, охлажденной, термически обработанной свинине, субпродуктам, термически обработанной баранине и козлятине.

Фото: Правительство РК

— В этом году проведена инспекция со стороны Китайской Народной Республики казахстанских предприятий на возможность экспорта отечественной продукции. Результаты инспекции ожидаются, — сообщил вице-министр.

Кроме того, направлено досье в ВОЗЖ для признания статуса благополучной территории по ящуру в северо-западном регионе. Полученные статусы благополучия позволили увеличить экспортный потенциал отечественных производителей.

За текущий год согласованы и подписаны 16 ветеринарных сертификатов, что обеспечивает возможность экспорта продукции животноводства.

Ранее сообщалось, что сегодня на территории республики зарегистрировано 9,1 млн голов КРС, 23,7 млн голов МРС, 4,7 млн голов лошадей, 302 тысяч голов верблюдов и 569,0 тыс голов свиней.