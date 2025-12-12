РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:27, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Число очагов заболеваний животных значительно снизилось в Казахстане

    Вице-министр сельского хозяйства РК Амангали Бердалин сообщил, что в Казахстане отмечается существенное снижение числа очагов заболеваний животных — на 51% по сравнению с 2024 годом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    животноводство, животные, коровы
    Фото: Минсельхоз РК

    Сегодня в Сенате проходит Правительственный час на тему: «Ветеринарная служба Республики Казахстан: состояние и перспективы развития». 

    Как сообщил вице-министр, на территории республики зарегистрировано 9,1 млн голов КРС, 23,7 млн голов МРС, 4,7 млн голов лошадей, 302 тыс. голов верблюдов и 569,0 тыс. голов свиней.

    Благодаря принимаемым мерам МСХ объем производства всех видов мяса увеличился до 914 тыс. тонн, соответственно вырос экспорт говядины и баранины до 60,8 тыс. тонн.

    — ​Всемирной организацией здоровья животных определены более 90 списочных особо опасных болезней животных, из них в отношении 23 болезней на территории страны проводится вакцинопрофилактика. В целом по стране фиксируется динамика снижения очагов заболеваний животных на 51 процент по сравнению с 2024 годом, — отметил Бердалин.

    Вместе с тем, по его словам, создана рабочая группа с участием международных экспертов ВОЗЖ, ФАО, ВОЗ по совершенствованию стратегии борьбы с болезнями такими как бруцеллез, чума мелких жвачных животных, ящур и других.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане до сих пор не налажен учет сельхозживотных.

    Теги:
    Сенат Минсельхоз Вакцинация Животные
    Данира Искакова
    Автор
