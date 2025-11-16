В Казахстане до сих пор не налажен учет сельхозживотных

Если хозяин не следит за своим скотом, он будет наказан — полиция

В нашей стране нередко встречаются случаи, когда фермеры, а порой и обычные граждане вовсе не регистрируют принадлежащий им скот. Подтверждением этому служат сведения, полученные при расследовании дорожно-транспортных происшествий.

На республиканских и областных трассах нередко случаются ситуации, когда на дорогу внезапно выбегает лошадь, а установить ее владельца невозможно — приходится лишь размещать объявления о поиске хозяина.

Бывает и так, что люди, зная, кому принадлежит животное, умышленно предпочитают промолчать. Между тем по установленным правилам у каждого животного должен быть пастух, ответственный за то, чтобы скот не выходил на проезжую часть.

— В соответствии с решением маслихата Актюбинской области физические и юридические лица обязаны учитывать и регистрировать принадлежащий им скот. Каждому животному присваивается индивидуальный идентификационный номер и выдается ветеринарный паспорт. Скот на пастбище выводит сам владелец либо пастух. В ночное время разрешается выпас на специально выделенных пастбищах или других земельных участках. За доставку животных на пастбище и их возвращение обратно несет ответственность хозяин или пастух. Это позволяет предотвратить кражи скота и дорожно-транспортные происшествия. Если данные требования не выполняются, животное помещается во временное место содержания. В соответствии со статьей 408 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил выпаса скота) составляется административный протокол, и на владельца накладывается штраф в размере от 3 до 10 МРП, — сообщил заместитель начальника управления общественной безопасности Департамента полиции Актюбинской области Нурлыбек Суентаев.

С начала текущего года к административной ответственности привлечено около 2 тысяч владельцев скота. Если животное вышло на дорогу и стало причиной ДТП, материалы оформляются в соответствии со статьей 633 Кодекса об административных правонарушениях и направляются в местные исполнительные органы.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Согласно первой части указанной статьи, предусмотрены следующие размеры штрафов:

для физических лиц — 3 МРП,

для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — 20 МРП,

для субъектов среднего предпринимательства — 30 МРП,

для субъектов крупного предпринимательства — 50 МРП.

Если в результате происшествия люди получили легкие телесные повреждения, был причинён материальный ущерб, либо нарушение повторилось в течение года, штрафы увеличиваются и составляют:

для физических лиц — 5 МРП,

для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — 25 МРП,

для субъектов среднего предпринимательства — 40 МРП,

для субъектов крупного предпринимательства — 100 МРП.

Протоколы по данным нарушениям составляются местными исполнительными органами. Это предусмотрено статьей 729 Кодекса об административных правонарушениях.



В Актюбинской области в текущем году зарегистрировано 21 ДТП с участием сельскохозяйственных животных. В соответствии с установленным порядком полиция уведомляет о таких случаях местный акимат и ветеринарный отдел. В этих организациях ведутся журналы учета скота, а также хранятся сведения о проведенных вакцинациях.

Фото: РСК Актюбинской области

— Сотрудники полиции выезжают в ближайшие населенные пункты и хозяйства, опрашивают жителей, выясняют, узнают ли они животное. По его масти и внешним признакам устанавливается владелец. Информация размещается в чатах социальных сетей. Эта работа проводится совместно с сельским акиматом. Если животное ранено или погибло, его осматривает ветеринарный специалист, при необходимости составляется акт экспертизы. Если животное живо, но его хозяин не найден, полиция совместно с акиматом или ветеринарной службой помещает его во временное место содержания. При этом составляется акт приема-передачи. До установления владельца животное находится под контролем акимата или ветеринарной службы. В случае гибели животного полиция вызывает ветеринара, который фиксирует данный факт, составляет соответствующий акт, делает фотоснимки, и все материалы приобщаются в качестве вещественных доказательств. Труп животного уничтожается или будет захоронено в соответствии с санитарными требованиями через местный акимат. Все проведённые действия вносятся в протокол осмотра, — рассказал Нурлыбек Суентаев.

Полиция и прокуратура также информируют ветинспекцию

Территориальная инспекция по Актюбинской области Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства обязана тщательно следить за законностью работы в этой сфере.

Штрафы также налагаются, а при необходимости готовятся судебные иски. В этом году было вынесено около 400 штрафов.

— Штрафы предусмотрены за отсутствие прививок, несоблюдение карантина, неправильную транспортировку животных, а также за неверное оформление справок. В этом году было зарегистрировано около 400 таких случаев. Нарушения выявляются во время рейдов, люди подают жалобы, а полиция и прокуратура сообщают о них. После этого проверяется законность ситуации, и если информация подтверждается, налагается штраф. В случае повторного нарушения подается иск в суд, — говорит руководитель территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора по Актюбинской области Кенес Канатбаев.

Не проводится подсчет в коровниках, количество лошадей на пастбищах неизвестно

Ветеринарные управления в регионах, ветеринарные станции и ветеринарные пункты занимаются идентификацией животных и проведением вакцинации.

Ежегодная регистрация приплода — это основная работа.

— В базе идентификации зарегистрировано более 2,4 миллионов сельскохозяйственных животных в области. Среди них около 656 тысяч крупного рогатого скота, более 1,3 миллиона мелкого рогатого скота, свыше 400 тысяч лошадей, 3 тысячи свиней и более 26 тысяч верблюдов. Согласно приказу 2015 года, приплод ежегодно идентифицируется. В конце года каждый аким сельского округа вместе с руководителем ветеринарного пункта проводит анализ: сколько маточного стада осталось и сколько приплода ожидается от этих животных. Прогноз передается в район. Районная ветеринарная станция, заместитель акима района и специалист инспекции анализируют данные и передают их в областное управление ветеринарии. Управление формулирует предложение для Комитета ветеринарного контроля и надзора, который на основании этого предложения выделяет финансирование из республиканского бюджета на закупку бирок. Каждая бирка приобретается. В этом году на телят крупного рогатого скота было закуплено 211 033 бирки, на мелкий рогатый скот — 501 720, на верблюжат — 5 879. К этим цифрам добавляется еще 10 процентов для замены потерянных бирок, — поясняет руководитель отдела управления сельского хозяйства Актюбинской области Шахидолла Рахимов.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Финансирование из республиканского бюджета поступает в областное управление ветеринарии. Управление проводит конкурс, после определения победителя формируется комиссия, которая принимает бирки и распределяет их по районным ветеринарным станциям.

Руководитель станции передает бирки начальнику районного ветпункта, а тот распределяет их по каждому сельскому округу.

— Животные идентифицируются в течение 14 рабочих дней. Крупный и мелкий рогатый скот (телята, овцы, козлята, верблюжата) маркируются через 7 дней после рождения, жеребята — с четырех месяцев. Лошадей можно маркировать горячим клеймом или холодным методом с использованием азота. Чип можно установить через неделю. Однако государственное финансирование предусмотрено только на бирки. Согласно нормативным актам, хозяйствам предоставляется свобода выбора: они могут использовать бирку, чип или болюс. Болюс — это специальное электронное устройство, вводимое в желудок, которое можно считывать снаружи с помощью чипа. Чип платный, каждый хозяин приобретает его самостоятельно. В настоящее время более 3 тысяч голов крупного рогатого скота и более 7 тысяч лошадей имеют чипы. Что касается сокрытия приплода, мы не можем проверить каждый двор. Согласно требованиям, хозяйство должно в первую очередь предоставить ветстанции график, когда ожидается приплод. Руководитель ветстанции работает согласно этому графику. Но чаще всего жеребцы и стада находятся в общем выгоне, и приплод появляется в разное время. В соответствии со статьей 25 Закона о ветеринарии, в случае потерь или заболеваний при рождении необходимо сообщать ветеринару, — добавляет Шахидолла Рахимов.

Работа по вакцинации проводится с использованием приложения ИЖС. Вакцинация проводится в соответствии с численностью животных.

— Если выявляется избыточное количество животных или незарегистрированные особи, мы сообщаем об этом ветинспекции. Они проводят проверку: откуда животные, кто их привез. Налагаются штрафы, — объясняет Шахидолла Рахимов.

Руководитель территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора по Актюбинской области Кенес Канатбаев отметил, что за всех животных ответственность несет управление.

Своевременная идентификация животных — одна из ключевых задач управления.

— Во время учета цифры могут меняться, потому что инспекторы обходят коровники. Хозяин может забить животное и не сообщить руководителю ветпункта, или животное может остаться не идентифицированным. Например, в нашей базе зарегистрировано 10 коров, но в коровнике находится 11. Их приплод еще не прошел идентификацию. Регистрация приплода на начало сентября в конце октября уже будет некорректной. В таких случаях обращаются в суд. Сначала местный ветпункт уведомляет: «измените возраст», затем после жалобы уведомляется директор. Там работает специалист, который вносит исправления в базу. В каждом районе есть один такой специалист, который меняет данные только по решению суда, — говорит Шахидолла Рахимов.

В таких случаях управление направляет письмо в ветинспекцию, которая, получив указание «изменить по решению суда», направляет специалиста в село.

Руководитель ветпункта, специалист по исправлению, сотрудник управления и статистик сельского округа совместно осматривают животных и составляют акт.

— В этом году требования ужесточены. Раньше регистрация могла проводиться в течение трех месяцев. При субсидировании оформление документов часто задерживалось. С одной стороны, это можно назвать безразличием. С другой стороны, в народе существует поверье, что на большое стадо может «сглаз», поэтому регистрация откладывается. Если животные не идентифицированы вовремя, их нельзя продавать и выпускать на пастбище. Если они не привиты и не проверены на кровь, это опасный очаг. Во время ДТП одна из сторон обычно регистрируется у нас. Такие случаи встречаются на территории районов. Там есть владельцы лошадей, которые не зарегистрировали их. Лошади, в отличие от крупного рогатого скота, не содержатся в коровниках, и специалисты не могут их подсчитать на пастбище. Например, конюх приводит 30 лошадей, специалисты ставят клеймо, но не знают, осталась ли еще одна лошадь. У нас нет права вмешиваться и проверять их. В Алгинском районе директор районной ветеринарной станции и заместитель акима района получили штраф за то, что якобы зашли во двор к кому-то. Они проверяли, как работает специалист, как ставились бирки. Согласно требованиям, приходить нужно только по вызову, — говорит Шахидолла Рахимов.

По словам актюбинского хозяина скота Сандыбека Калдина, сокрытие численности животных чаще всего связано не с фермерами, а с отдельными частными лицами.

Хозяева регистрируют животных вовремя и берут кровь, чтобы продавать их и защищать от различных болезней.

— Это может быть дело обычных людей, у которых есть скот. Они не заботятся о регистрации и теряют время. Вред от того, что животные не идентифицированы, велик. Без документов никто их не купит. Кроме того, при транспортировке без документов налагается штраф. Особенно часто отсутствует клеймо на лошадях. Его нанесение может быть затруднительным, иногда не хватает времени и сил, объяснил Сандыбек Калдин.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Может обаружиться нерегистрированный скот — департамент статистики

С 1 по 30 августа этого года Национальная сельскохозяйственная перепись проводилась в онлайн-формате на сайте sanaq.gov.kz.

В онлайн-переписи приняли участие из Актюбинской области 7 811 индивидуальных подсобных хозяйств и 9 138 хозяйственных субъектов. Третий этап переписи проводился оффлайн с 20 сентября по 20 октября.

Для проведения переписи было задействовано 25 инструкторов и 101 интервьюер. В ходе переписи были охвачены 44 092 индивидуальных подсобных хозяйства и 709 хозяйственных субъектов в 312 населённых пунктах, всего опрошено 44 791 респондентов.

— Регистрировалось не только количество скота, но и земля, техника хозяйств, посевы — всё фиксировалось. По каждому объекту проводится анализ. После переписи могут появиться данные о нерегистрированном скоте. Важно отметить, что мы не проверяли сараи и не считали скот лично, все данные собирались устно. Мы опрашивали владельцев о видах и возрасте их животных и заносили информацию в учёт, — сообщил руководитель департамента статистики Актюбинской области Жолдаскали Беисов.

По его словам, интервьюеры не оставили без контроля даже площадь сараев и объем кормов для животных. Основная цель — провести беседу в дружелюбной форме и получить точные сведения.

— Мы учили наших специалистов, что при посещении хозяйств нужно разговаривать тепло, с уважением, чтобы получить достоверную информацию. Сарай стоит прямо у входа, думаем, оцениваем его вместимость можно по количеству собранного корма. Техника также учитывалась: приобретена ли она в лизинг, когда куплена — все данные фиксировались. Интервьюеры посещали не только районы и сёла, но и зимовки. В области около 400 индивидуальных предпринимателей не участвовали в онлайн-переписи, поэтому пришлось обходить их по месту проживания. Среди них были лица, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, переехавшие в другие регионы, а также хозяйства, зарегистрированные на умерших людей. Кроме того, встречались актюбинцы, открывшие личное подсобное хозяйство и ушедшие в армию. Мы обязаны проверить, так как все данные зарегистрированы в департаменте государственных доходов, — отметил Жолдаскали Беисов.

Стоит подчеркнуть, что в прошлом году в Казахстане выяснилось, что преувеличивались данные не только о количестве скота, но и о количестве птицы.

Подробный статистический ответ, с систематизацией всей информации по отдельным пунктам агентству Kazinform предоставило Агентство по стратегическому планированию и реформам РК.