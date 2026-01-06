РУ
    17:33, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Родственникам Бауыржана Момышулы вручили Золотую звезду и орден «Отан»

    Государственный советник от имени Президента вручил знак особого отличия — Золотую звезду и орден «Отан» родственникам «Халық қаһарманы» Бауыржана Момышулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Родственникам Бауыржана Момышулы вручили Золотую звезду и орден «Отан»
    Фото: Акорда

    В конце 2025 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область объявил о решении присвоить ставшему легендой Бауыржану Момышулы звание «Халық қаһарманы» и подписал соответствующий Указ.

    Государственный советник Ерлан Карин в Алматы от имени Президента Республики Казахстан передал родственникам Бауыржана Момышулы Зейнеп Ахметовой и Ержану Момышулы знак особого отличия — Золотую звезду и орден «Отан».

    — Наш народ всегда считал Бауыржана Момышулы батыром и почитает его как героя. Решение Главы государства Касым-Жомарта Токаева стало отражением искреннего уважения и народной любви к нему. Самое важное — была восстановлена долгожданная историческая справедливость, — отметил Государственный советник.

    Ерлан Карин также подчеркнул, что жизнь Бауыржана Момышулы, ставшего символом несгибаемого духа, чести и мужества, является образцом и нравственным ориентиром для подрастающего поколения.

    Теги:
    Акорда Герои ВОВ Бауыржан Момышулы Госсоветник РК Награда Ерлан Карин ВОВ
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
