Касым-Жомарт Токаев присвоил Бауыржану Момышулы звание «Халық қаһарманы»

— Вчера исполнилось 115 лет со дня рождения Бауыржана Момышулы. Легендарный полководец широко известен своими подвигами не только в нашей стране, но и за рубежом. Наш народ чтит его доблесть. Однако выдающемуся батыру официально не было присвоено звание «Халық қаһарманы». Известно, что общественность области, представители интеллигенции, в том числе и молодежь, не раз поднимали этот вопрос. Мы должны восстановить историческую справедливость. Поэтому я как Глава государства принял решение присвоить звание «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы. Сегодня я подписал Указ, который будет обязательно опубликован. Имя нашего батыра, ставшее символом подлинного патриотизма и доблести, всегда будет служить примером. Мужество Бауыржана Момышулы — это не просто легенда, это неоспоримый факт, подтвержденный подлинными документами и признанный героями Великой Отечественной войны. Общество, которое чтит своих соотечественников за их героические поступки и самоотверженный труд, никогда не потерпит поражения.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».

Позже Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, где отметил результаты конституционной и парламентской реформ.

Также он предложил присвоить новой военной школе-интернату имя Бауыржана Момышулы.

О подвигах и принципах командирства Бауыржана Момышулы, сформированных в годы войны, — в материале корреспондента агентства Kazinform.