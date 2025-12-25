Присвоить новой военной школе-интернату имя Бауыржана Момышулы предложил Токаев

— Сегодня я посетил новую военную школу-интернат в Таразе. Это первое подобное учебное заведение, которые было открыто на юге страны. Предлагаю присвоить школе-интернату имя прославленного героя и уроженца этих мест Бауыржана Момышулы. Подобные школы должны быть созданы во всех регионах. Правительству предстоит проработать данный вопрос. Нам нужно дать подрастающему поколению качественное образование, привить молодежи чувство патриотизма, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область. В рамках рабочей поездки Президент провел встречу с общественностью. В своей речи он заявил о необходимости укрепления экономики Жамбылской области. Он также отметил результаты конституционной и парламентской реформ, поручил открыть центры инклюзивного спорта во всех регионах Казахстана.