Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:41, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Присвоить новой военной школе-интернату имя Бауыржана Момышулы предложил Токаев

    Глава государства в рамках рабочей поездки провел встречу с общественностью Жамбылской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Момышулы
    Фото: из семейного архива

    — Сегодня я посетил новую военную школу-интернат в Таразе. Это первое подобное учебное заведение, которые было открыто на юге страны. Предлагаю присвоить школе-интернату имя прославленного героя и уроженца этих мест Бауыржана Момышулы. Подобные школы должны быть созданы во всех регионах. Правительству предстоит проработать данный вопрос. Нам нужно дать подрастающему поколению качественное образование, привить молодежи чувство патриотизма, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область. В рамках рабочей поездки Президент провел встречу с общественностью. В своей речи он заявил о необходимости укрепления экономики Жамбылской области. Он также отметил результаты конституционной и парламентской реформ, поручил открыть центры инклюзивного спорта во всех регионах Казахстана.

    Теги:
    Акорда Бауыржан Момышулы Жамбылская область школа
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
