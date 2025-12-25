Касым-Жомарт Токаев отметил результаты конституционной и парламентской реформ
Глава государства в рамках рабочей поездки провел встречу с общественностью Жамбылской области. Президент отметил, что «в Казахстане произошли беспрецедентные качественные перемены. Самое главное, народ видит эти изменения», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— В условиях глобальной нестабильности и непростой геополитической ситуации Казахстан придерживается нейтральной позиции и проводит взвешенную внешнюю политику. Это обеспечивает благоприятные условия для развития нашей страны.
Казахстан идет курсом кардинальных преобразований.
Проведена конституционная реформа. По итогам общенационального референдума в Конституцию внесены важнейшие поправки.
Расширены полномочия Парламента, усилена ответственность Правительства, возросла роль политических партий. Создан Конституционный суд. Наши граждане получили возможность более широкого участия в принятии стратегически важных решений.
Таким образом, в Казахстане произошли беспрецедентные качественные перемены. Самое главное, народ видит и ощущает эти изменения.
Как известно, в Послании я выступил с инициативой проведения парламентской реформы.
В связи с этим высказываются различные предложения, которые будут тщательно изучены. В случае поддержки со стороны граждан мы сформируем однопалатный профессиональный Парламент. Уверен, что такой шаг будет полезным и эффективным для нашего государства, — сказал Президент.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».
Президент заявил о необходимости укрепления экономики Жамбылской области.
В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил, что около 600 млрд тенге инвестиций привлечено в Жамбылскую область в этом году.
Глава государства поручил открыть центры инклюзивного спорта во всех регионах Казахстана.
Также он предложил присвоить новой военной школе-интернату имя Бауыржана Момышулы.