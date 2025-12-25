РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:26, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев отметил результаты конституционной и парламентской реформ

    Глава государства в рамках рабочей поездки провел встречу с общественностью Жамбылской области. Президент отметил, что «в Казахстане произошли беспрецедентные качественные перемены. Самое главное, народ видит эти изменения», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    — В условиях глобальной нестабильности и непростой геополитической ситуации Казахстан придерживается нейтральной позиции и проводит взвешенную внешнюю политику. Это обеспечивает благоприятные условия для развития нашей страны.

    Казахстан идет курсом кардинальных преобразований. 

    Проведена конституционная реформа. По итогам общенационального референдума в Конституцию внесены важнейшие поправки.

    Расширены полномочия Парламента, усилена ответственность Правительства, возросла роль политических партий. Создан Конституционный суд. Наши граждане получили возможность более широкого участия в принятии стратегически важных решений.

    Таким образом, в Казахстане произошли беспрецедентные качественные перемены. Самое главное, народ видит и ощущает эти изменения.

    Как известно, в Послании я выступил с инициативой проведения парламентской реформы.

    В связи с этим высказываются различные предложения, которые будут тщательно изучены. В случае поддержки со стороны граждан мы сформируем однопалатный профессиональный Парламент. Уверен, что такой шаг будет полезным и эффективным для нашего государства, — сказал Президент.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».

    Позже Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, где отметил результаты конституционной и парламентской реформ.

    Президент заявил о необходимости укрепления экономики Жамбылской области.

    В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил, что около 600 млрд тенге инвестиций привлечено в Жамбылскую область в этом году.

    Глава государства поручил открыть центры инклюзивного спорта во всех регионах Казахстана.

    Также он предложил присвоить новой военной школе-интернату имя Бауыржана Момышулы.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Реформы Токаева
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают