Касым-Жомарт Токаев отметил результаты конституционной и парламентской реформ

— В условиях глобальной нестабильности и непростой геополитической ситуации Казахстан придерживается нейтральной позиции и проводит взвешенную внешнюю политику. Это обеспечивает благоприятные условия для развития нашей страны. Казахстан идет курсом кардинальных преобразований.



Проведена конституционная реформа. По итогам общенационального референдума в Конституцию внесены важнейшие поправки.



Расширены полномочия Парламента, усилена ответственность Правительства, возросла роль политических партий. Создан Конституционный суд. Наши граждане получили возможность более широкого участия в принятии стратегически важных решений.



Таким образом, в Казахстане произошли беспрецедентные качественные перемены. Самое главное, народ видит и ощущает эти изменения.



Как известно, в Послании я выступил с инициативой проведения парламентской реформы.



В связи с этим высказываются различные предложения, которые будут тщательно изучены. В случае поддержки со стороны граждан мы сформируем однопалатный профессиональный Парламент. Уверен, что такой шаг будет полезным и эффективным для нашего государства, — сказал Президент.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».

Позже Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, где отметил результаты конституционной и парламентской реформ.

Президент заявил о необходимости укрепления экономики Жамбылской области.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил, что около 600 млрд тенге инвестиций привлечено в Жамбылскую область в этом году.

Глава государства поручил открыть центры инклюзивного спорта во всех регионах Казахстана.

Также он предложил присвоить новой военной школе-интернату имя Бауыржана Момышулы.