РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:35, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент посетил малую индустриальную зону «Тараз» в Жамбылской области

    Глава государства был ознакомлен с работой по привлечению инвестиций и развитию агропромышленного комплекса в Жамбылской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент посетил малую индустриальную зону «Тараз» в Жамбылской области
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено об индустриализации экономики, реализуемых проектах в сферах животноводства и переработки сельхозпродукции, диверсификации посевных площадей, внедрении технологий водосбережения. Также был представлен пул инвестиционных проектов.

    Президент посетил малую индустриальную зону «Тараз» в Жамбылской области
    Фото: Акорда

    С начала года в регион привлечено 599,2 млрд тенге инвестиций, рост составил 33%. За два года здесь реализовано 56 инвестиционных проектов на сумму 242 млрд тенге.

    Президент посетил малую индустриальную зону «Тараз» в Жамбылской области
    Фото: Акорда

    Главе государства были презентованы проекты ведущих предприятий региона. Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с инвестиционным проектом по производству минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» и строительством металлургического завода ТОО YONGGANG CENTRAL IRON and STEEL.

    Президент посетил малую индустриальную зону «Тараз» в Жамбылской области
    Фото: Акорда

    Президент был проинформирован о промежуточных итогах реализации масштабного инвестиционного проекта «ЕвроХим-Қаратау» в Жанатасе. В настоящий момент ведутся пусконаладочные работы на новом заводе по производству серной кислоты, где уже была получена первая продукция для внутреннего рынка.

    Мемлекет басшысы «Тараз» шағын индустриалдық аймағын аралап көрді
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарту Токаеву рассказали о предстоящем запуске завода по глубокой переработке кукурузы Shengtai Biotech Co.Ltd в Шуском районе с общим объемом инвестиций 1,5 млрд долларов и строительстве сахарного завода Zhongkai Kazakhstan International Company в Байзакском районе.

    Кроме того, Главе государства продемонстрировали сельскохозяйственную технику компании KAZ FMWORLD AGRICULTURAL MACHINERY, которая будет выпускаться на территории индустриальной зоны.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медизделий.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Инвестиции Регионы Промышленность Жамбылская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают