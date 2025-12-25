Президент посетил малую индустриальную зону «Тараз» в Жамбылской области

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об индустриализации экономики, реализуемых проектах в сферах животноводства и переработки сельхозпродукции, диверсификации посевных площадей, внедрении технологий водосбережения. Также был представлен пул инвестиционных проектов.

Фото: Акорда

С начала года в регион привлечено 599,2 млрд тенге инвестиций, рост составил 33%. За два года здесь реализовано 56 инвестиционных проектов на сумму 242 млрд тенге.

Фото: Акорда

Главе государства были презентованы проекты ведущих предприятий региона. Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с инвестиционным проектом по производству минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» и строительством металлургического завода ТОО YONGGANG CENTRAL IRON and STEEL.

Фото: Акорда

Президент был проинформирован о промежуточных итогах реализации масштабного инвестиционного проекта «ЕвроХим-Қаратау» в Жанатасе. В настоящий момент ведутся пусконаладочные работы на новом заводе по производству серной кислоты, где уже была получена первая продукция для внутреннего рынка.

Фото: Акорда

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о предстоящем запуске завода по глубокой переработке кукурузы Shengtai Biotech Co.Ltd в Шуском районе с общим объемом инвестиций 1,5 млрд долларов и строительстве сахарного завода Zhongkai Kazakhstan International Company в Байзакском районе.

Кроме того, Главе государства продемонстрировали сельскохозяйственную технику компании KAZ FMWORLD AGRICULTURAL MACHINERY, которая будет выпускаться на территории индустриальной зоны.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медизделий.