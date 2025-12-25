Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область

Президент Касым-Жомарт Токаев посетит ряд промышленных и социальных объектов, ознакомится с ходом реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики, а также проведет встречу с представителями общественности области.

Фото: Акорда

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил ряд производственных и социальных объектов столицы, а также провел совещание по развитию города Астаны.