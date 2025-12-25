РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:18, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область

    Об этом говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает агентство Kazinform.

    Президент прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев посетит ряд промышленных и социальных объектов, ознакомится с ходом реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики, а также проведет встречу с представителями общественности области.

    Президент прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
    Фото: Акорда
    Президент прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
    Фото: Акорда
    Тараз
    Фото: Акорда

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил ряд производственных и социальных объектов столицы, а также провел совещание по развитию города Астаны.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Регионы Казахстана Жамбылская область Тараз
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают