12:18, 25 Декабрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает агентство Kazinform.
Президент Касым-Жомарт Токаев посетит ряд промышленных и социальных объектов, ознакомится с ходом реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики, а также проведет встречу с представителями общественности области.
Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил ряд производственных и социальных объектов столицы, а также провел совещание по развитию города Астаны.