    16:22, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Около 600 млрд тенге инвестиций привлечено в Жамбылскую область в этом году

    Глава государства в рамках рабочей поездки провел встречу с общественностью Жамбылской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    — Только что я ознакомился с планом ее развития и посетил несколько объектов. В целом, ведется масштабная работа, однако ее нужно продолжить, не снижая набранных темпов. В этом году привлечено около 600 млрд тенге инвестиций. Создано более 63 тысяч новых рабочих мест. Газифицировано более 280 населенных пунктов. За три года построено 37 школ, в которых будет учиться около 13 тысяч детей. Открыт 41 объект здравоохранения. Возведено более 50 спортивных и культурных центров. Имеются и другие достижения. Сильные регионы — это фундамент сильного государства, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее в своей речи Президент заявил о необходимости укрепления экономики Жамбылской области.

