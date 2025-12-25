Президент заявил о необходимости укрепления экономики Жамбылской области

— Судя по докладу акима Ербола Карашукеева, ситуация в Жамбылской области неплохая. Тем не менее перед регионом стоят важные и актуальные цели. Полная реализация данных целей — первостепенная обязанность акима и всех государственных служащих. Необходимо укреплять экономику региона. Для этого созданы и условия, и возможности. Работа вошла в активную фазу, и заданных темпов снижать нельзя. Тараз — это город, где воедино сплелись созидательный дух нации, богатство нашей культуры, высокие устремления и доблестные традиции предков. Это колыбель древней цивилизации, имеющая сакральное значение для нашего народа. Мы гордимся двухтысячелетней историей Тараза. На священной земле Аулие-Ата произошло немало исторических событий, связанных с формированием основ нашей государственности. Именно в этих местах было основано Казахское ханство. Древний город стоит на перекрестке множества торговых путей. Великий Шелковый путь, пролегавший у подножия Каратау, переживает второе рождение в наши дни. По территории Жамбылской области пролегает транспортный коридор Западная Европа — Западный Китай, благодаря чему растет стратегическое значение региона. Область преображается с каждым днем.