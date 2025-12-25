РУ
    Токаев назвал упущение в работе казахстанских акимов

    Глава государства поручил открыть центры инклюзивного спорта во всех регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    чиновник
    Фото: Мухтар Холдорбеков/ Kazinform

    — Государство уделяет особое внимание детям с особыми потребностями. Вчера я посетил Центр инклюзивного спорта в Астане. Считаю необходимым строительство аналогичных объектов и в других регионах. Поручаю Правительству совместно с акимами всесторонне изучить данный вопрос и принять срочные меры. Важно отметить, что такие центры должны быть доступны не только в столице, но и в каждой области. Это упущение в работе акимов. Мы — социальное государство, поэтому выполнение социальных обязательств должно всегда оставаться в центре внимания. В текущем году на выплату пенсий и пособий было выделено 5,9 трлн тенге. В следующем году этот показатель вырастет еще на 10%.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».

    Позже Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, где отметил результаты конституционной и парламентской реформ.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Регионы Казахстана Жамбылская область Акимы
