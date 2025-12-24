К 115-летию Бауыржана Момышулы: чему учит наследие героя

В Жамбылской области и далеко за пределами региона имя Бауыржана Момышулы давно стало синонимом стойкости и храбрости. 24 декабря 2025 года исполняется 115 лет со дня рождения легендарного панфиловца, офицера и писателя, чья судьба давно переросла рамки военной биографии. В его истории важны не только атаки и награды, но и редкое умение оставаться требовательным к себе и своему наследию.

Бауыржан Момышулы родился 24 декабря 1910 года в нынешнем Жуалынском районе Жамбылской области. Окончил школу, успел поработать учителем и на разных должностях в районных структурах, в том числе в милиции.

Этот опыт дисциплины и ответственности позже четко проявился в его командирской манере. В армию он пришел не как случайный человек того военного времени, а начал службу еще до Великой Отечественной войны и к 1941 году уже имел офицерскую подготовку.

Фото: Юрий Ким

Летом 1941 года, когда в Алма-Ате формировали 316-ю стрелковую дивизию под командованием Ивана Панфилова, Момышулы назначили командиром батальона 1073-го стрелкового полка.

Осенью дивизию перебросили на Волоколамское направление — туда, где решалась судьба столицы СССР. В обороне Москвы Момышулы участвовал в десятках боев, а сама дивизия навсегда войдет в историю как «Панфиловская».

К Момышулы тянутся цитаты, громкие формулы, легенды — и это неудивительно. Но его фронтовая известность держится на более прозаическом фундаменте — железная тактика, управление людьми в условиях усталости и страха, умение собирать подразделение заново после потерь. Он дослужился до полковника, а высшую награду — звание Героя Советского Союза — получил уже после смерти в 1990 году.

Фото: Kazinform

О честности Бауыржана Момышулы, по словам внучатого племянника героя, руководителя научно-исследовательского центра «Бауыржантану» при Жамбылском областном историко-краеведческом музее Бекета Момынкула, можно говорить на примерах из самого детства.

— В послереволюционное время в интернате учились дети из бедных семей, но выявляли и детей зажиточных родителей, которых отчисляли. Бауыржан, услышав такие разговоры, попросил отца сделать справку, будто они бедняки. Тогда отец сказал ему: «Даже если тебя исключат, всегда говори правду. Если ты один раз соврешь, это останется с тобой навсегда». Это был его первый урок честности, — рассказывает Б. Момынкул.

Другую черту полководца — ответственность, лучше всего рассмотреть на примере военных лет, в том числе одного из ключевых эпизодов битвы под Москвой.

— Батальон Бауыржана Момышулы в составе 316-й дивизии пять раз оказывался в полном окружении. Каждый раз он выводил боеспособное подразделение. Более того, дважды его действия фактически решили судьбу всей дивизии. Об этом говорится в представлении к званию Героя Советского Союза, которое в 1942 году написал полковник Иван Серебряков, а затем повторил его в 1944 году. В документе описан эпизод 26 октября 1941 года на Волоколамском шоссе, у станции Матренино, когда батальон Момышулы, находясь в окружении, ударил по основным силам противника, наступавшим на Москву. Немцы на двое суток остановили продвижение, решив, что это маневр всей дивизии Панфилова. За это время батальон уничтожил до 600 солдат противника, шесть танков и большое количество техники. Против дивизии Панфилова действовали пять немецких дивизий, и их продвижение фактически остановили 700-800 человек и тактическая мысль Бауыржана Момышулы, которые позволили основным силам перегруппироваться и занять оборону на новом рубеже, — продолжает собеседник.

Фото: из личного архива Бекета Момынкула

О нем чаще всего говорят, как о легендарном командире, однако его вклад выходил далеко за рамки поля боя.

Он отличался глубокими знаниями истории и военной науки, нередко опережая свое время.

— В 1972 году он говорил, что наши далекие предки были первыми, кто оседлал лошадей. Археологи пришли к этому выводу лишь в 2016 году — он опередил современную науку на 44 года. Сам он объяснял, что нашел эти сведения в архивах, правда, в каких именно, не уточнял. В 1950-х Момышулы более 5 лет работал старшим преподавателем в Калининской военной академии тыла, написал 15 научных статей — по тактике и стратегии. Его лекции по тактике ближнего боя до сих пор изучают в кадетских и офицерских училищах ряда стран, в том числе в Израиле и Турции. Даже повесть «Волоколамское шоссе», которую принято считать произведением Александра Бека, де-факто основана на рассказах и текстах самого Момышулы, — говорит потомок полководца.

Фото: Юрий Ким

Размышляя о значении подвига фронтовиков, собеседник отметил, что сегодня вопрос сохранения исторической памяти приобретает особую остроту.

— Историю невозможно переписать. Казахи воевали и воевали достойно. Мир узнал много героических имен: Талгат Бегельдинов, Рахымжан Кошкарбаев, Касым Кайсенов и многих других. Мы обязаны помнить их и передавать эти знания молодежи. Если отвернуться от своей истории, нас ждет манкуртство. Я работал с личным архивом Бауыржана Момышулы и наткнулся на интересный факт. В 1947 году, уже после войны, он от руки писал предложения в полевой штаб Вооруженных сил СССР на плотной, глянцевой бумаге формата А4 — такого качества, что и сегодня сложно найти. Когда я перевернул лист, увидел на обратной стороне немецкие карты 1939–1940 годов, цветные, разрезанные на части. Это были трофейные карты, которые использовали как писчую бумагу и раздавали офицерам, в том числе Момышулы, чтобы они изложили свое видение нового полевого устава с учетом опыта войны. Именно казахские дивизии и бригады, сформированные здесь, сыграли важнейшую роль в том, чтобы остановить фашистов, — говорит Бекет Момынкул.

Фото: Федоров/Kazinform. Полковник Советской армии в отставке, писатель Момыш-Улы. 12.08.1960 г.

К последнему году войны относится еще один малоизвестный эпизод, когда Момышулы командовал 9-й гвардейской стрелковой дивизией в Курляндии (западная Латвия).

— В письме к Вере Строевой он писал, что за 15 суток без сна и отдыха дивизия полностью разгромила три дивизии противника и серьезно потрепала еще две. По негласным законам войны одна дивизия обычно обороняется против трех, а здесь наоборот — одна наступала против пяти. Такие эпизоды до сих пор мало изучены, хотя заслуживают самого пристального внимания, — говорит спикер.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Серебряков дважды представлял Момышулы к званию Героя Советского Союза. Награда была присвоена лишь в 1990 году, во многом благодаря работе академика Манаша Козыбаева, который по результатам долгой кропотливой работы дал ему однозначную оценку.

— Бауыржан Момышулы был не просто участником Великой Отечественной войны, он по праву является одним из выдающихся творцов Великой Победы, — писал ученый.

Нельзя обойти стороной и человеческую сторону полководца, которую отлично иллюстрирует история, ставшая известной спустя десятилетия.

— Я получил письмо из Омска от Александра Рядового. Его отец, командир стрелковой роты, воевал с 1939 года и под конец войны попросил Момышулы демобилизовать его, чтобы вернуться к семье и сыну, которого он ни разу не видел. Момышулы взял на себя ответственность и отправил его домой живым, — рассказывает Б. Момынкул.

Фото: Юрий Ким

После войны Момышулы продолжил службу, работал с будущими офицерами, а затем все больше уходил в тексты. Его книги «За нами Москва», «История одной ночи», «Наша семья» стали продолжением фронтового опыта.

Его наставления и опыт все еще продолжают оказывать влияние на современные Вооруженные силы Казахстана.

— Изучение наследия великого предка — наш долг. Через его мысли, идеи и жизненные принципы мы должны осознанно понять истинную роль и значение слова «командир». С курсантских времен произведения Бауыржана Момышулы стали для меня настольными книгами, жизненным уставом, к которым я обращался в трудные минуты. Из книг Момышулы я извлек для себя много важных истин. Многие засели в моем сознании настолько прочно, что по-другому я и не представляю решение тех или иных командирских вопросов, — рассказывает командующий войсками Регионального командования «Юг» генерал-майор Ержан Ибраев.

Фото: из личного архива спикера

Бауыржан Момышулы умер 10 июня 1982 года. Но именно послевоенная, мирная часть его биографии сделала легенду объемной.

Момышулы оказался человеком, который не позволил фронтовому опыту превратиться в красивую открытку.

Его требовательность звучала и в разговорах, и в книгах, и в том, как он относился к понятиям долга и чести.

— Момышулы убедил нас, что сила армии не в страхе наказания и не в лозунгах, а в осмысленной дисциплине, доверии и ответственности. Нам всем нужно быть такими командирами, о которых говорят: «Он жесткий, но справедливый. Он требует, но отвечает. С ним можно идти в бой!». Так нас учил Бауыржан Момышулы. Так он командовал. И наша задача — стремиться быть такими же, как наш легендарный земляк, и в таком же духе воспитывать наших молодых командиров, — добавил генерал-майор Ибраев.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

115-летие Бауыржана Момышулы — это повод вспомнить не только героя войны, но и человека, который не позволил превратить фронтовой подвиг в красивую легенду без смысла. Он воевал так, как учил жить — жестко, честно и без самообмана.

Для него мужество не закончилось в мае 1945 года — оно продолжилось в службе, в книгах, в разговорах с молодыми офицерами и в ответственности за каждое сказанное слово о войне. Именно поэтому имя Бауыржана Момышулы и сегодня звучит не как символ прошлого, а как ориентир в будущем.

Фото: Юрий Ким

Фото: Юрий Ким