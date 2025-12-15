Премьера спектакля о Бауыржане Момышулы состоялась в Корейском театре Алматы
На сцене Республиканского государственного академического Корейского театра состоялась премьера музыкально-драматического спектакля «Бауыржан Момышулы: Сын степи. И сон, и явь…», передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации РК.
Спектакль приурочен к 115-летию со дня рождения легендарного героя, комбата Бауыржана Момышулы.
— Постановка объединила на одной сцене драматическую, балетную и вокальную труппы театра. Авторы спектакля обращаются к судьбе героя как к живой истории народа — истории мужества, внутренней дисциплины и безусловной верности родной земле. В центре внимания не только военный путь героя, но и его духовный облик, связь с языком, традициями и памятью степи, — говорится в сообщении Минкультуры.
Сюжет построен на столкновении двух эпох. Современные герои — Нурик и Асема — у памятника Бауыржану Момышулы через формат ироничного стрима погружаются в события Великой Отечественной войны, где цифровая реальность сменяется фронтовой правдой и осмыслением подвига.
Как отметили в ведомстве, финал спектакля утверждает идею преемственности поколений: память о подвиге — это живая ответственность перед будущим. Спектакль идет на казахском и русском языках.
