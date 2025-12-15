Премьера спектакля о Бауыржане Момышулы состоялась в Корейском театре Алматы

Спектакль приурочен к 115-летию со дня рождения легендарного героя, комбата Бауыржана Момышулы.

— Постановка объединила на одной сцене драматическую, балетную и вокальную труппы театра. Авторы спектакля обращаются к судьбе героя как к живой истории народа — истории мужества, внутренней дисциплины и безусловной верности родной земле. В центре внимания не только военный путь героя, но и его духовный облик, связь с языком, традициями и памятью степи, — говорится в сообщении Минкультуры.

Сюжет построен на столкновении двух эпох. Современные герои — Нурик и Асема — у памятника Бауыржану Момышулы через формат ироничного стрима погружаются в события Великой Отечественной войны, где цифровая реальность сменяется фронтовой правдой и осмыслением подвига.

Как отметили в ведомстве, финал спектакля утверждает идею преемственности поколений: память о подвиге — это живая ответственность перед будущим. Спектакль идет на казахском и русском языках.

Ранее сообщалось, что казахстанские юные музыканты продемонстрировали высокий уровень подготовки на 75-м Всемирном чемпионате аккордеонистов CMA Trophée Mondial, который состоялся в Монтаржи (Франция).